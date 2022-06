Segunda División RFEF y Tercera RFEF: Tres detenidos en Montijo en una operación contra el amaño de partidos para apuestas deportivas

La Policía Nacional ha detenido a un total de diez jugadores de fútbol de equipos de Segunda y Tercera RFEF, tres de ellos en la localidad de Montijo, por amañar partidos y obtener después grandes beneficios con las apuestas deportivas, según ha informado la agencia Efe.

Los arrestos de estos jugadores se han producido en las provincias de Badajoz, Sevilla, Almería y Cádiz. Algunos de estos jugadores pertenecen al Club Atlético Sanluqueño, de Sanlúcar de Barrameda, equipo que durante la última temporada ha estado militando en la Primera RFEF.

Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura han informado a EFE que tres de las detenciones se habían producido en Montijo, pero no ha confirmado si se trata de jugadores que han estado militando este año en la UD Montijo de Segunda RFEF.

Este periódico ha podido contactar con fuentes de la directiva de la UD Montijo, quienes han descartado que haya jugadores vinculados a esta trama de apuestas deportiva dentro de su equipo. Al menos, el club no ha tenido conocimiento de que ningún jugador de la plantilla fuera uno de los detenidos. Asimismo, se ha hecho saber que hay muchos jugadores que residen en Montijo y que no pertenecen a la Unión Deportiva Montijo, sino a otros equipos de Tercera División y de categorías inferiores. De momento, no ha trascendido la identidad de estos detenidos en Extremadura.

Operación

Hasta el momento han sido detenidas 10 personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo y estafa a los operadores del juego.

Según las primeras pesquisas, la organización criminal operaba supuestamente desde mayo de 2021 cuando fueron detectados por la Dirección General de Ordenación del Juego por el comportamiento irregular del mercado de apuestas con ocasión de un partido de tercera División.

La red estaba dividida en varios escalones y conformada por jugadores de fútbol que aprovechaban su condición para organizar amaños deportivos en equipos bajo su influencia.

Una vez predeterminado el evento deportivo, la organización realizaba apuestas a los partidos amañados obteniendo grandes beneficios.

Fuentes próximas al operativo policial han indicadoque entre los arrestados hay varios jugadores del Atlético Sanluqueño, que en un comunicado asegura que como club "en ningún momento ha sido investigado", que es "ajeno a todos estos hechos" y que se encuentra "en el más absoluto desconocimiento".

De confirmarse las detenciones "y siempre respetando la presunción de inocencia, el Atlético Sanluqueño tomará las medidas oportunas que crea necesarias sobre los jugadores o cualquier persona implicada que tenga relación con el club".

"El Atlético Sanluqueño condena rotundamente esta o cualquier práctica ilícita que vaya en contra de los valores fundamentales del deporte y del propio club", subraya el comunicado.