Calma tensa en Montijo ante la operación de amaño de partidos

Calma tensa en Montijo ante la operación contra el amaño de partidos para obtener grandes beneficios en apuestas deportivas que fue destapada este martes por la Policía Nacional en una operación que, según fuentes policiales, tenía al menos una decena de detenidos.

Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura habían confirmado a Efe que tres de esas detenciones se habían producido en Montijo. Rápidamente corrieron a la palestra varios nombres y salió el de Javi Chino, que ciertamente ha sido interrogado por este asunto, pero que descarta cualquier vinculación a esta trama que tiene su punto caliente en Sanlúcar de Barrameda, donde sí han trascendido el nombre de varios detenidos.

A Javi Chino, central del Montijo, le ha molestado especialmente que su nombre se haya ensuciado en los medios de comunicación. No quiere hacer declaraciones públicas, pero ante la pregunta de sí se ve incómodo en esta situación, Chino es tajante y descarta que pueda tener vinculación alguna.

La familia y su entorno también está muy enfadada, sobre todo por el uso del término «detenido», ya que defienden que sólo ha sido interrogado por este tema, «como ocurre con muchos otros jugadores en Extremadura». También le resulta raro a su entorno que sólo haya salido su nombre y no el del resto.

El futbolista pacense asegura tener la «conciencia tranquila» con respecto a todo este asunto y han sido centenares los mensajes de apoyo que ha recibido en las redes sociales y por vía WhatsApp. De hecho, él mismo tuiteó en su perfil social: «Todo el que se está llenando de gloria con mi foto por ahí y hablando sin saber, que no se atreva a llamarme después. Mi conciencia está muy tranquila. No me verán caer».

Desde este periódico nos hemos intentado poner en contacto sin éxito con la Unión Deportiva Montijo, que de momento, guarda silencio ante la noticia. El Atlético Sanluqueño, que también se ha visto salpicado por la trama al tener varios jugadores implicados, sí emitió un comunicado señalando que «el club en ningún momento ha sido investigado, encontrándose ajeno a todos estos hechos y en el más absoluto desconocimiento. De confirmarse los mismos, y siempre respetando la presunción de inocencia, el Atlético Sanluqueño tomará las medidas oportunas que crea necesarias sobre los jugadores o cualquier persona implicada que tenga relación con el club. El Atlético Sanluqueño condena rotundamente esta o cualquier práctica ilícita que vaya en contra de los valores fundamentales del deporte y del propio club».