El pacense José María Cidoncha, de 52 años, ha sido elegido para ser el nuevo entrenador del CD Extremadura 1924 que, en principio, saldrá a competir la próxima temporada desde la Segunda Extremeña, la categoría más baja del fútbol regional. Se trata de un técnico que, recientemente, había estado ligado al CD Badajoz como director de su academia, responsable de scouting y entrenador del equipo de División de Honor de juveniles, aunque cuenta con más experiencia como entrenador en otros equipos como el Racing Valverdeño, además de una larga trayectoria como jugador en equipos de Primera, Segunda y Segunda B.

En una primera toma de contacto con la prensa, Cidoncha dice que llega a Almendralejo con mucha ilusión y con ganas de estar «a la altura de la historia que Almendralejo y su fútbol se merecen».

Cidoncha ha explicado que no conocía a Tafur antes de que el empresario afincado en Las Bermudas se interesara por comprar el CD Badajoz. «Le he conocido en Extremadura. Soy un tipo que me muevo por proyectos y por personas, no por categorías. Y Daniel Tafur y su equipo de trabajo me han parecido personas honestas, sensatas y humildes, con los pies en el suelo. Venimos de situaciones muy duras en Badajoz y aquí en Almendralejo. Y hay que intentar que no se repitan».

Quiere contar con jugadores de Almendralejo y recuperará para el cuerpo técnico, entre otros, a Domingo Durán, entrenador de porteros. Llega con su propio cuerpo técnico, que ya estuvo con él en juveniles del Badajoz, y asegura que incluso tienen apalabrados varios jugadores.

Sobre el proyecto, Daniel Tafur ha dicho que hay un convenio avanzado con el ayuntamiento para la cesión del Francisco de la Hera y la ciudad deportiva.