La empresa de la mina de litio 'tantea' al deporte femenino cacereño

Los tentáculos de la empresa que quiere explotar la mina de litio de Valdeflores, en La Montaña de Cáceres, se expanden por los clubs deportivos de la ciudad. Al acuerdo (extraoficial) alcanzado por Extremadura New Energies, filial de la australiana Infinity Lithium, con el Cáceres Patrimonio de baloncesto y las negociaciones no fructificadas con el Cacereño de fútbol, se han sumado las conversaciones con varios femeninos (Al-Qázeres y Cacereño Femenino) y el Diocesano de Segunda RFEF.

La empresa minera ha mostrado su especial interés en el deporte femenino de la ciudad extremeña, con el que pretende ir de la mano. Y de hecho ha presentado ofertas formales a uno de ellos, según ha contrastado este diario. Sin embargo, al menos de momento, no han cristalizado esas gestiones, e incluso alguno ya ha dado un no rotundo (Cacereño Femenino) por considerar muy baja la cantidad ofertada en un principio. No se descarta que se retomen esas negociaciones.

Lo que sí es evidente es que el cambio de escenario (de un proyecto a cielo abierto a otro soterrado, aún sin conocer) ha hecho que los clubs miren de otra manera el ofrecimiento. También que haya otras entidades deportivas cacereñas que ya se han ofrecido para ser patrocinados en sus próximos proyectos para potenciarlos y darles viabilidad. Las llamadas telefónicas se han sucedido. Ninguno de los clubs quiere hablar públicamente de este asunto, a la espera de que se lleguen a acuerdos.

En los clubs e incluso desde las instituciones políticas se ha sugerido que aceptar las propuestas puede ser beneficioso, ya que no comprometen a nada en concreto en términos de apoyo al proyecto.

El propio alcalde, Luis Salaya, dijo que el nivel de los clubs de la ciudad se podía incrementar con esta esponsorización. Sería el caso del Diocesano que, como el resto, no ha querido pronunciarse al respecto, mostrando su cautela, sin confirmar ni desmentir la información.

El Cáceres de baloncesto, que es el que realmente tiene consensuado el acuerdo, dará el paso adelante definitivo de manera pública en pocos días. De hecho, tiene previsto participar en la presentación del mismo la próxima semana, que es cuando se ha fijado.