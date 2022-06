Paola García Lozano, cuando ganar no es una casualidad

Paola García Lozano (Almendralejo, 22 de febrero de 2006) acaba de graduarse en cuarto de la ESO e iniciará el próximo mes de septiembre sus estudios de Bachillerato. Sus profesores del Ruta de la Plata han tenido que hacer encaje de bolillos para adelantarle varios exámenes y que la joven de 16 años pudiera sacar todo adelante y al mismo tiempo preparar el Campeonato de Europa de Karate del que acaba de salir campeona en Praga, en la República Checa. Entrena casi siete horas diarias. En ocasiones, mañana y tarde.

Se irá a Madrid para hacer allí Bachillerato y para poder compaginar entrenamientos de alto nivel con sus estudios. A Paola, como a cualquier joven, le gusta salir con los amigos, pero hace todo lo posible por amoldar horarios tempranos para cenar bien y dormir pronto. Y estar activa para el entrenamiento. Eso, como rutina habitual.

Paola ha construido sus rutinas y, lo más importante, son las que ella ha elegido. «Lo más importante para nosotros es que haga lo que más le guste y decida por sí misma», dice su padre Agustín García, evidentemente todavía emocionado por ese título europeo de su hija. «Le encanta ser disciplinada y tiene mucha fuerza de voluntad para marcar sus rutinas. Nadie le ha enseñado a eso. Solamente ella», dice su madre, Toni Lozano.

Sin distracciones

Ganar no es una casualidad. Paola García trabaja a diario para ser la mejor en su disciplina: la kata. En las semanas de competición entrena todos los días y nada le distrae de su objetivo. Es metódica y tenaz. «Confío en el trabajo diario. Y en esa necesidad de seguir mejorando cada día, tanto a nivel de persona como de deportista. Y para ello, cada cosa tiene que estar controlada al milímetro», reflexiona la adolescente extremeña.

El alcalde, José María Ramírez, la recibió con honores y orgullo en el Ayuntamiento de Almendralejo esta pasada semana junto a la concejala de Deportes, Raquel del Puerto. Quedó asombrado el regidor de cómo trabaja una deportista a tan temprana edad y felicitó a Paola por su campeonato de Europa, «y sobre todo por saber ser disciplinada en los estudios y saber compaginarlo con el deporte», agradeciéndole haber dejado el nombre de la capital de Tierra de Barros en lo más alto de Europa.

Paola García explicó al alcalde que ha sido un campeonato donde había disfrutado mucho y le ha recordado también que «estoy viviendo un sueño cada vez que represento a España en una competición a nivel internacional. Cuando subí al podio a recoger esa medalla, me acordé de esos momentos de acostarte pronto mientras tus amigos están por ahí, de no poder ver todos los días a tus padres o de sacrificar mucho tiempo en los entrenamientos. Pero esa sensación de escuchar el himno emociona, lo compensa y es casi inexplicable», recalcó.

Equipo

Paola García ya tiene dos campeonatos de Europa: el cadete, ganado el año pasado en Finlandia; y el junior, ganado ahora en Praga siendo de las más jóvenes de su categoría. Ahora, el reto se centra en el mundial junior de Turquía, que será en octubre, y para lo que Paola ya tiene diseñada una planificación muy exigente.

Pero para acumular victorias, Paola sabe que es fundamental tener a un buen equipo detrás. No ha dudado en agradecer a todos los que le apoya, muy especialmente sus entrenadores y sus padres.

La protagonista dejó una sesuda reflexión que, a su edad, puede asustar (o más bien a asombrar)a más de uno: «aquí lo realmente importante es disfrutar todo lo que se pueda el presente. El futuro va llegando, pero esto es una carrera de fondo, tanto en el deporte como en la vida. Yo soy una afortunada de tener el equipo tan bonito que tengo. Lo disfruto en las victorias, pero me alegro de tenerles especialmente en las derrotas porque es en ese momento cuando están ahí para ayudarte a seguir hacia adelante. Y en ese camino podemos poner esta medalla de oro. Que no es mía, sino de todos los que me han ayudado en todo este tiempo».

Es Paola García. Uno de los talentos deportivos más brillantes de Extremadura. Y nada es por casualidad. Nada.