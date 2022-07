«Después de un buen año es lógico que despierte un mayor interés»

Abraham Pozo (Pueblonuevo del Guadiana, 1990) es uno de esos jugadores por los que merece la pena pagar una entrada. En el caso de los directores deportivos, es de esos por los que vale la pena hacer un esfuerzo. El ‘Mago de las botas blancas’, apelativo cariñoso con el que se le conoce también en el mundillo, fue el máximo anotador regional en la categoría con 13 dianas y diez asistencias la temporada pasada. Unos números que han despertado el interés de numerosos equipos, no solo de la región, sino también fuera de ella. A sus casi 32 años - los cumplirá en agosto- quiere seguir disfrutando del fútbol con la ilusión de quien recién empieza. Mientras tanto aprovecha para desconectar unos días en la playa junto a su mujer e hija a la espera de concretar un nuevo destino o, quien sabe, si continuar vistiendo la zamarra que ha sacado lo mejor de él. La del Deportivo Don Benito.

Hace más de un mes desde que logró la salvación con el Don Benito, ¿ha conseguido desconectar lo suficiente en este tiempo?

La verdad que es difícil desconectar al cien por cien del fútbol, pero estoy aprovechando estas semanas sin competición para descansar y pasar tiempo con mi familia y amigos. También estoy preparándome porque en unas semanas empieza la pretemporada y tengo que llegar en la mejor forma física posible.

Seguro que después de su gran temporada no le faltan propuestas, ¿va a seguir en el Don Benito?

De momento no hay nada cerrado. He hablado con el Don Benito, pero tengo que volver a hablar con el club en los próximos días para ver qué pasa, aunque no hay nada en firme.

¿Ha llamado especialmente la atención su gran temporada en el apartado goleador para que toquen a su puerta otros equipos?

Sí, pero eso siempre pasa y es lógico. Hace dos temporadas, cuando estaba en Guijuelo, descendimos a Tercera sin hacer un buen año en lo personal. Y eso que era un equipo hecho para ascender supuestamente. Sin embargo, este año me han salido bien las cosas con mi club, y eso al final despierta el interés de otros equipos, incluso algunos de los que se habían fijado en mí años atrás pero que no habían dado ese paso de contactar y que ahora sí lo dan.

¿El Cacereño es uno de ellos?

Se ha hablado mucho de que el Cacereño me había hecho una oferta, pero lo cierto es que no tengo nada de ellos. Sí es verdad que otros equipos de Extremadura se han interesado por mí, al igual que otros de fuera de la región, pero no voy a decir cuáles.

¿Fue la pasada temporada la mejor de su trayectoria deportiva?

A nivel colectivo nos costó mucho durante todo el año, pero al final conseguimos no descender. No nos lo hubiéramos merecido porque hicimos muchos partidos muy buenos, pero el fútbol es así y si estás ahí es por algo. A nivel individual acabé contento porque ayudé al equipo con goles. Aunque no soy delantero me gusta ayudar con goles. Esa madurez deportiva me ha llegado en un momento clave y lo ha hecho en forma de goles, que eso siempre me hace sentirme muy bien.

¿Le dan confianza?

A un futbolista como yo, que no soy un punta, se le valora mucho el apartado goleador. Al final todos trabajamos para que nos salga un buen año y yo lo pude conseguir en forma de goles. A mi me gusta meterlos.

Ha dicho que ha despertado el interés de varios equipos extremeños, ¿cómo ve el nivel de nuestros equipos en Segunda RFEF?

Creo que es una buena noticia el hecho de que el fútbol extremeño tenga tanta representación en la categoría. También en los play off de ascenso del año pasado con tres equipos de la región. Eso dice mucho de lo bien que se hacen las cosas aquí.

¿Sus buenos números es lo que le hacen mantener viva la ilusión?

Siempre lo he dicho y lo diré. La ilusión por el fútbol no la voy a perder nunca por nada del mundo. Este año que empieza lo afrontaré como si fuera el primer año que juego a fútbol. Solo me planteo seguir disfrutando de este deporte, de este trabajo al que tengo la suerte de dedicarme, y si puedo ayudar con goles mucho mejor porque estaré feliz de aportar mi granito de arena.