Paula Badosa, que perdió este lunes con Simona Halep en octavos de Wimbledon, pidió que rebajen las exigencias con ella, aseguró que no es Rafael Nadal ni lo va a ser y que en España la gente se ha malacostumbrado a los éxitos de los tenistas.

"Bien jugado ella, mal jugado yo. He cometido muchos fallos. A nadie le gusta estar en esta situación, estar en octavos de Wimbledon en la central y durar solo una hora sin ser capaz de desplegar mi juego. Estoy igual en 'shock' que vosotros. He intentado ser más agresiva que en Madrid y he fallado más. Lo último que quiero es jugar contra ella otra vez. Ya me llegarán las ganas", explicó Badosa en la rueda de prensa después de caer con Halep en apenas una hora de partido.

"Todos sabéis lo que he pasado en mi vida. Lo que más tengo es la fortaleza mental. No creo que sea mi punto débil ese. Mi punto débil es la experiencia. Jugar más con jugadoras como Simona Halep, aprender a ganar cuando juegue mal".

Con este resultado, el top de Badosa en los Grandes siguen siendo los cuartos de final que logró la temporada pasada en Roland Garros.

"No sé qué me falta (para mejorar en los Grandes). He ganado Indian Wells, que es como un Grand Slam, pero luego en los Grand Slam mi máximo son los cuartos. Está muy bien, pero quiero más. Puede faltar mucho o puede faltar poco, no lo sé".

Sobre las expectativas, Badosa habló de que la balanza, a pesar de lo de hoy, debería ser positiva.

"Es mi primer año como top ten, debería ser positivo, pero siento mucho la exigencia de la gente detrás. Estás en la segunda semana y ahora la pregunta es por qué no se gana y cuando se pierde en la primera semana la pregunta es que por qué no se pasa a la segunda semana. No soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos malacostumbrado en España. Ojalá algún día pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos", aseguró.