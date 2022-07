Abraham Pozo dice adiós al Deportivo Don Benito

El Deportivo Don Benito ha hecho oficial este miércoles una de las noticias que no quería ver la afición rojiblanca y que no es otra que el adiós de Abraham Pozo. El club dombenitense, a través de un comunicado, ha confirmado que el jugador no ha aceptado la oferta de renovación presentada por el club y que por lo tanto emprenderá una nueva aventura en otro club.

«Después de un buen año es lógico que despierte un mayor interés» El extremo, tras una temporada en el Guijuelo, regresó al Don Benito el pasado verano para afrontar una temporada en la que anotó 13 goles, dio cinco asistencias y disputó 34 partidos como titular. A sus 32 años, y tras una gran temporada en lo individual, Pozo entiende que debe aprovechar las oportunidades deportivas que se le han presentado este verano en forma de buenas ofertas. El jugador maneja varias propuestas de varios equipos de fuera de la región, entre ellos una del Calahorra, equipo que dirigirá la próxima temporada un viejo conocido por la afición del Don Benito, Juan García. También tiene ofertas sobre la mesa de equipos de dentro de la región, aunque por ahora se desconoce el destino del atacante de Pueblonuevo del Guadiana.