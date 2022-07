José Ramón finaliza su segunda etapa en el Cacereño tras una magnífica campaña en la que fue el jugador diferencial de la plantilla, anotando diez goles y convirtiéndose en la referencia ofensiva del equipo verde. La oferta de renovación que el club le puso sobre la mesa no ha convencido al jugador, que jugará en el Xerez Deportivo la próxima campaña.

La renovación de José Ramón era el principal objetivo de la dirección del Cacereño para la próxima campaña, pero la decisión del jugador ha sido continuar con su carrera futbolística lejos del Príncipe Felipe.

El club ha anunciado en sus redes sociales que el jugador no vestirá la elástica verde en la próxima temporada y le ha deseado mucha suerte en su próxima etapa.

“Gracias por este año tan bonito que he vivido, gracias a toda esa gente que me ha apoyado de principio a fin en los buenos y malos momentos, y gracias al club por haber confiado en mí, una parte de mi se queda allí. Os deseo lo mejor, hace 8 años me hice cacereño y lo seguiré siendo de ahora en adelante. Mil gracias y mucha suerte”, han sido las palabras del jugador para despedirse del Cacereño.

El futbolista de Ciudad Real jugará en el Xerez Deportivo, que ya le ha anunciado como jugador del equipo andaluz de cara a la temporada 2022/23. Se ha convertido en el decimotercer fichaje del club azulino, siendo una de las mayores apuestas del equipo para la próxima temporada, dando un salto de calidad a la plantilla que aportará goles, asistencias, desborde, despliegue físico, velocidad y verticalidad.

El jugador, de 31 años, cuenta con doce temporadas consecutivas jugando en Segunda B, pasando por equipos como Linense, Marbella, Ebro o los filiales de Almería y Osasuna.

La plantilla del Cacereño cuenta con doce jugadores, de los cuales solamente dos continuidades, las de Bermu y Luis Aguado, mientras el resto de jugadores que conforman la plantilla son fichajes. Estos jugadores son Iván Moreno (portero, Antequera), Clausí (centrocampista, Villanovense), Gomis (lateral, Toledo), Carmelo (extremo, Mérida), Samu Manchón (media punta, Montijo), Iván Fernández (delantero, Coria), Ruymán (centrocampista, Mensajero), Pedro Ramírez (lateral, Vélez). Manolo Molina (central, Montijio) y Karim el Kounni (delantero, Formentera).