David García, campeón de Europa tras volar en Jerusalén

El pacense David García Zurita no tiene límites sobre la pista, donde sigue empeñado en convertirse en uno de los nombres del deporte extremeño. Aún no ha cumplido la mayoría de edad y no hace otra cosa que romper récords en cuanto tiene oportunidad. Pero de todos los que ha logrado, el de este miércoles es el más esperado y el más especial. El atleta del Club Atletismo Badajoz se ha coronado como campeón de Europa Sub18 tras imponerse en la prueba de 400 metros disputada en el Givat Ram Stadium de Jerusalén, donde ha conseguido cruzar la meta obteniendo además un solvente triunfo en el que ha detenido el cronómetro en 46.67, con una importante ventaja de más de un segundo con respecto al segundo clasificado, el húngaro Árpád Kovacs, convirtiéndose de esta forma en el primer oro que se cuelga un miembro de la delegación nacional española en este campeonato.

Además de esta espectacular medalla oro en el Europeo, García Zurita también ha logrado hacer historia al batir el récord de España en esta distancia, que hasta el momento era ostentado por Aitor Martín, cuando cruzó la meta invirtiendo un tiempo total de 47.21, allá por el año 2004. El deportista extremeño, por su parte, ha conseguido superar la propia marca que él mismo obtuvo en la ronda anterior con un tiempo total de 47.66. De esta manera, el deportista extremeño consigue triunfar en el que era denominado como su gran objetivo desde principios del presente año. «El objetivo es ir mejorando las capacidades y los objetivos de desarrollo físico y como personas. El campeonato de Europa es el objetivo principal que nos marcamos. También hay otros objetivos más pequeños, como la consecución de marcas. Hemos empezado fuerte, pero hay que ir refrendando día a día», apuntaba su entrenador, Luis Carretero, en declaraciones a este periódico, allá por el mes de febrero, cuando se encontraba en plena preparación para esta trascendental cita europea del atletismo. Este logro histórico no hace más que confirmar lo que está siendo un 2022 excepcional para un David García que arranco el año batiendo en Cáceres el récord en la prueba de 300 metros libres tras finalizar en 34,19. También logró además la marca de la temporada en un Campeonato de Extremadura Absoluto con un tiempo de 47,84. Recientemente, también obtuvo la primera posición en 400 metros lisos en el Campeonato de España Sub18 que se disputó el pasado mes de junio en la localidad de Jerez de la Frontera. Puntos fuertes Tanto su entrenador como él, destacan su constitución natural como uno de sus puntos fuertes. «Para mí la clave es la mezcla perfecta entre la genética y la actitud. Es esa manera de hacer las cosas la que hace que a día de hoy salga lo que ha salido», comentó García Zurita a este medio. «David tiene muy buen desplazamiento, es muy reactivo y sufre y aguanta muy bien, que es clave en los 400 metros. Hasta que no pasa la meta no se rinde. Es una de sus grandes virtudes», explicó Carretero. Precisamente, el propio Luis Carretero dirige también a un Jorge Hernández que se quedó con la miel en los labios tras rozar la final después de lograr el paso a semifinales sellando una marca de 10.66 en los 100 metros. Estos dos pacenses formaron parte de una delegación española compuesta por un total de 41 deportistas formados casi de manera simétrica por ambos géneros: había 21 mujeres y 20 hombres.