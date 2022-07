Carmen Acedo-Natalia, el futuro es suyo

Es la primera vez que son protagonistas de un reportaje en un medio de comunicación. «No, no, nunca», dicen cuando se les pregunta si les han hecho alguna entrevista en su vida. Lógico. Ni Natalia García Crespo (23 de marzo de 2006) ni Carmen Acedo Morato (21 de septiembre de 2005) han cumplido aún los 17 años. Pero no parecen neófitas en eso de expresarse ni tampoco profanas en lo de destacar sobre el césped o la arena. Apuntan arriba, ambas, dicen sus respectivas --eso sí, incipientes--trayectorias.

Y es que el desparpajo distingue a Natalia y Carmen Acedo, futbolistas de la estructura del Femenino Cáceres (Cacereño Femenino) que han participado, cada una de su manera, en la consecución de la clasificación del equipo extremeño para la ‘Final Four’ de fútbol playa de Primera División, que tiene lugar este fin de semana en Cádiz. Pero por encima de todo son dos muy buenos ejemplos de la pujanza de la cantera del club extremeño en el fútbol 11.

Una estudia en Las Carmelitas y la otra en el Norba. «Nos va bien, somos buenas», dicen casi al unísono, desenfadadamente, sobre lo primero en lo que deben fijarse: sacar los cursos académicos adelante. Después, en la escala de valores (o de prioridades) está el fútbol, aunque ambas tienen que renunciar a mucho. «A mí lo de ser portera me viene desde muy chica, que quería serlo pero me daba vergüenza. Un día hizo falta, lo dijo el entrenador en el Vedruna, Jorge Estévez, y ahí estuve yo». Tenía ocho años.

También a Carmen Acedo le seducía el balón desde muy niña. «Jugué en el Nazaret, en el Nuevo Cáceres…», dice, hasta que la fichó Yaye, actual entrenadora del segundo equipo, que ha ascendido a Segunda RFEF, y en la que es una de las más destacadas. Natalia viene del base y este año espera estar en el autonómico. Todo paso a paso.

Carmen Acedo ya debutó en el 2020 en el primer equipo y, dicen, su progresión es espectacular. Desde entonces, «poco a poco» va dando pasos hacia adelante. Esta media punta talentosa, además, ha destacado en el Cáceres Playa siendo la segunda mejor goleadora en la liga (11 tantos), tras Edna. «Me gusta más darlos que marcarlos», subraya, pese a todo.

Crecimiento

Su entrenador, Ernesto Sánchez, no duda de las condiciones de Acedo. «Es una jugadora con gran proyección y calidad, su crecimiento en el club le ha permitido debutar con 15 años. Día a día va mejorando físicamente para ir aguantando ese nivel de intensidad que se pide en el primer equipo, pues la calidad y la visión de juego ya las tiene muy desarrolladas».

En el fútbol playa, agrega Sánchez, «posee una condición innata para hacer gol, aun con poco tiempo en la práctica, pero con futuro brillante, siendo la futbolisa a lo que yo veo de mayor proyección de nuestra cantera en esta disciplina. Superará a todas las que han pasado por el club si sigue mi proceso de entrenamiento y mejora”. Ella sentencia: «en realidad, el fútbol lo tengo como un hobby, pero quiero llegar arriba», sin olvidar que, profesionalmente, sin tener en cuenta el deporte de alta competición, su sueño es ser policía, «como mi tío».

Su referencia tiene un nombre: la defensa María Corbacho, una jugadora que, desde el filial, como ella, se ha consolidado en el primer equipo. Ambas tienen paralelismo en su progresión, aunque con la diferencia de años. Carmen no tiene prisa, pero va sin pausa. Como su compañera, tiene como modelos a nivel nacional ejemplos como los de las extremeñas Carmen Menayo (Atlético de Madrid) o Ana Franco, ex del Femenino Cáceres consolidada en la primera plantilla del Sevilla.

Natalia es fan de Buffon, el legendario portero italiano. «Cuando fuimos a Italia, hasta que mis padres no me compraron una camiseta de él no paré», dice esta adolescente que afirma, con todo su descaro, que «me gusta jugar bajo presión, los partidos de 5-0 no me motivan tanto». También admira a Misa, la portera del Real Madrid, su club favorito, pero su verdadero faro es Tatiana, capitana y portera del primer equipo. Con ella entrena en un día a día motivante. «He mejorado mucho este año, y ella también ha hecho una gran temporada», dice alguien que, ya con su edad, prepara a las prebenjaminas. Le encanta a la jovencísima portera dar un acento propio a cada frase. Personalidad a borbotones.

De Natalia, asegura Ernesto Sánchez que «es muy joven, pero tiene gran madurez, lo que le permite aprender muy rápido y ser muy autoexigente cuando entrena. Es una parte vital de los buenos resultados en el equipo base, en el que no han conocido la derrota en toda la temporada, siendo campeona extremeña», y de hecho va a ir con la selección regional sub-19 a partir del lunes. Y subraya otras virtudes. «En el equipo de fútbol playa ha tenido una adaptación rapidísima y una motivación altísima, lo que le ha llevado a ser titular de la selección pese a su corta edad».

Saben ambas que eso de salir con su grupo de amigas o de los compromisos sociales va a estar muy mediatizado por su compromiso con el fútbol, pero a ellas les compensa porque con el balón disfrutan sobremanera. Natalia-Carmen, Carmen-Natalia, el futuro es de ellas. H