El éxito del ‘método Flecha’

Lidiar con el triunfo no es algo sencillo de gestionar. Sobre todo si los que alzan trofeos y se cuelgan medallas son niños de muy corta edad. Eso lo saben muy bien en el Flecha Negra, un club de base muy veterano en Extremadura, que además presume de ser la entidad futbolística más longeva de Badajoz. Hace apenas unos días, el equipo benjamín dirigido por Alfonso Rodríguez y por José Manuel Ferrer ‘Mané’ se proclamó campeón de España en Mazarrón. Un triunfo que no es algo nuevo, ya que en el conjunto que viste de blanco ya lo habían hecho con anterioridad otra media docena de veces. «Estamos muy contentos por este último éxito. No es solo un logro de nuestro club. También lo es de todo fútbol base pacense y extremeño. Nos indica que la formación que damos en estas edades tan tempranas es la correcta», expone Ismael Ferrer, presidente del club. «Esto no es fruto de un día. Requiere constancia. Queremos que los niños tengan una buena base para trabajar», añade Alfonso Rodríguez, preparador de estos jóvenes campeones de España.

Pero para que un club pueda lograr que sus éxitos se prolonguen en el tiempo, como es el caso de esta entidad pacense, requiere un meticuloso trabajo que derive en una metodología que conduzca a instalarse en esta dinámica ganadora. No es casualidad que el Flecha haya tenido convenios con entidades como el Atlético de Madrid o el Real Madrid y que ahora, según su presidente, están negociaciones con uno de los mejores equipos del mundo para ser un club convenido. «Queremos intentar que el Flecha tenga los recursos necesarios para seguir trabajando. Este tipo de apoyo nos da un plus en muchos aspectos», apunta el presidente Ferrer. «El Flecha nos tiene acostumbrados a sacar buenos jugadores. El perfil de futbolista no es solo un jugador con talento, también tiene que aportar otra serie de características. Buenos hábitos de vida o ser formal y disciplinados», apostilla Rodríguez, entrenador de este joven grupo de campeones. Una complicada pandemia La pandemia de covid-19, que a día de hoy aún sigue presente en la sociedad, ha sido un mazazo en casi todos los lugares del planeta. El fútbol base lo ha sufrido especialmente, ya que ha habido un año completo de parón y varios meses más en volver a una cierta ‘normalidad’. «La economía en estos clubes es un poco precaria y siempre se pasa un poco mal. Ha sido una época en la que hemos tenido que tener actitud dada la falta de recursos. Aún tardaremos un tiempo en volver a la normalidad y estar en las condiciones normales», lamenta Ferrer. El papel de los técnicos también ha sido especialmente complicado en este tiempo, teniendo que adaptar unos entrenamientos en los que no había ni fútbol ni competiciones a la vista. «Tras la pandemia, priorizamos disfrutar del fútbol e ir a entrenar. Fue una época duras», comenta. Pese a ello, Ismael Ferrer asegura que el Flecha tiene muy bien tejida su estructura para poder seguir triunfando pese a las complicaciones que puedan llegar. «Tenemos dos pilares fundamentales. Uno son nuestros deportistas y otros son nuestros entrenadores y formadores. Tienen las pautas muy claras de lo que queremos de nuestros equipos y es un orgullo para nosotros tenerles aquí», concluye.