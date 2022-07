Dani Simón defenderá la portería del Don Benito la próxima temporada

El Deportivo Don Benito continúa perfilando su plantilla de cara al comienzo de la pretemporada, que tendrá lugar la próxima semana, y lo hace con la incorporación de un nuevo guardameta. Se trata de Dani Simón, joven portero de 20 años que llega procedente del Unión Adarve madrileño, según hizo oficial el club dombenitense este lunes a través de una nota de prensa.

El portero, de 20 años de edad, llega para competir por un puesto titular con Sebas Gil, que cumplirá su séptima temporada en las filas del Dépor. En el caso de Simón, se trata de un jugador vallisoletano formado en la cantera del Real Valladolid hasta su etapa juvenil. Después pasó por la Cultural y Deportiva Leonesa, donde jugó en División de Honor y debutó con el filial en Tercera. La temporada pasada fue cuando dio el salto al Unión Adarve, equipo con el que disputó un total de cinco encuentros, todos ellos como titular.

Competencia con Sebas Gil

Roberto Aguirre, entrenador del Don Benito, define a Simón como «un portero muy joven, con buenas cualidades, experiencia en la categoría y con ganas de seguir creciendo. Además, nos dará competencia en la portería».

Pero la incorporación de Dani Simón no fue la única noticia que dio el Don Benito este lunes, ya que el club también informó acerca de la cesión del portero Joaquín Rocha al Miajadas de Tercera División. El objetivo es que el portero, de 19 años de edad, acumule minutos para seguir su progresión, ya que Roberto Aguirre entiende que con esa edad es necesario que juegue y cree que en el Don Benito no gozará de suficientes oportunidades el próximo curso. Por lo tanto, confía que de la mano de Richi Tapia, técnico del conjunto tomatero, pueda tener una mayor regularidad de partidos. Rocha, que regresó al Don Benito la temporada pasada procedente del Almería, no disputó ni un solo encuentro con la camiseta rojiblanca.