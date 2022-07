Albert Capa se perfila como un hombre fundamental en el centro de la defensa del Cacereño la próxima temporada. Su fichaje fue confirmado este martes, procedente del Ceuta, con la etiqueta de jugador experimentado, un poco del mismo corte de José Martínez, con el que compartirá posición.

Albert Caparrós (Terrassa. 14-10-1998) procede del Ceuta, con el que se enfrentó al club verde la pasada temporada. Es un jugador muy apreciado en la ciudad autónoma, donde sus dos años concluyeron con éxito: pasar de Tercera a Segunda RFEF en 2021 y, recientemente, el ascenso a Primera Federación. Este perfil tan ganador ha atraído especialmente en el club verde. Anteriormente también militó equipos catalanes como Granollers, Prat y Horta.

Firmado en el mercado invernal de la 2020-21, se convirtió rápidamente en pieza clave del equipo. Y la pasada campaña participó en 29 partidos, todos ellos como titular, y llegó a anotar un gol. Sin embargo, en el tramo final de la campaña no jugó. Su último encuentro fue en la jornada 31, una derrota en Antequera tras la que no volvió a pisar el campo. Y es que, sin que se aclarase exactamente por qué, y coincidiendo con la recuperación a nivel físico de Álvaro Telis, dejó de contar para el entrenador, Chus Trujillo.

El Ceuta, pese a ello, le despidió con cariño: «Queremos trasladarte el orgullo que sentimos de que hayas formado parte de esta familia y el gran crecimiento futbolístico que has tenido a lo largo de estos dos años. Un gran jugador y una gran persona. Estamos seguros de que te espera un futuro brillante. Siempre serás un caballa y Ceuta tu casa. Te deseamos toda la suerte del mundo».

Capa quería quedarse, según reconoció, pero su renovación fue descartada. «He intentado seguir vinculado a este club que me ha hecho crecer personal y profesionalmente, pero no ha podido ser. La gente que me conoce sabe que me he dejado la piel por este escudo, y que los problemas que he podido tener son cosas del fútbol. Me marcho con la conciencia muy tranquila y con ganas de ver al club ir subiendo peldaños como lleva haciendo estos últimos años», concluyó. Ahora se ha mostrado ilusionado con su llegada al Cacereño.