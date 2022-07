Hablamos con el piragüista paralímpico emeritense Juan Antonio Valle, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, que mira ya hacia los próximos Juegos de París, pero sin perder de vista los objetivos cercanos a nivel nacional e internacional.

Ya hemos completado la mitad de la temporada. ¿Qué balance haces de las competiciones celebradas hasta ahora?

Pues la verdad que muy bueno. Lo que en principio pensábamos que iba a ser una temporada más tranquila en año post olímpico, la verdad es que se nos está dando muy bien. Hemos modificado algunos aspectos técnicos en el paleo por ejemplo y en la competición que hemos tenido, la Copa del Mundo en Polonia, conseguimos la victoria, así que las expectativas para el Mundial de dentro de un mes son muy buenas.

¿Qué calendario te queda por completar en la segunda mitad del año? ¿Cuál sería el objetivo a cumplir?

Ahora mismo los principales puntos de referencia son el Mundial, que se celebra en Canadá y el Europeo que está previsto que se celebre en Múnich. Nuestros objetivos a principios de temporada eran estar en las finales de estas citas, pero visto el nivel que tenemos y cómo está transcurriendo la temporada, vamos a intentar subir al podio en ambas.

¿Cambian los entrenamientos en momentos como el actual en plena ola de calor?

Lo ideal sí que es cambiar algunas cuestiones, pero tras valorarlo con mi entrenador decidimos que mientras aguantemos las cargas de trabajo continuaremos con el mismo plan, aunque a veces es difícil sacar los entrenamientos tal como estaban previstos.

Ha pasado casi un año de los Juegos de Tokio, ¿queda todavía algo de ‘resaca’ de una experiencia como esa?

Sí, por supuesto. Cada vez que estamos de charla o nos juntamos en grupo, siempre sale algún recuerdo o alguna anécdota de mi participación, pero sobre todo hablamos de cómo competimos y de las cosas que pudimos haber hecho de otra forma y de cómo mejorar para seguir creciendo.

París no queda tan lejos como pudiera parecer… ¿hay una planificación a medio plazo para estar allí? ¿Qué tiene que pasar en lo que queda de 2022 y en 2023 para que veamos a Juan Antonio Valle en sus segundos Juegos Paralimpicos?

Efectivamente, toda la planificación está encaminada a ello. Pese a que este año en principio la idea era que fuese más tranquilo, los resultados nos han empujado a aumentar el nivel y marcarnos objetivos mayores como son lograr medallas en las pruebas internacionales. En realidad los resultados de 2022 no cuentan para la clasificación. En 2023 el objetivo debe ser estar entre los 6 primeros del mundo en KL3-200 metros, lo que me daría el billete automáticamente para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

¿Con qué apoyos estás contando en este segundo ciclo paralímpico? ¿Habrá un tercero?

Como siempre el apoyo familiar, indispensable, y por supuesto, los deportistas de Extremadura podemos sentirnos privilegiados de contar con apoyos como el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte o la línea de ayudas ‘Somos Deporte’ de la Dirección General de Deportes, que en mi caso me permiten dedicarme al 100% al ámbito deportivo. Si soy sincero aún ni me lo he planteado si habrá un tercer ciclo paralímpico. Estoy totalmente enfocado en conseguir estar en los que serían mis segundos Juegos Paralímpicos.

¿Se sigue mejorando y aprendiendo después de tantos años en una piragua?

Después de tantos años uno puede llegar a pensar que ya no se puede mejorar, pero los cambios técnicos que he hecho este año me están demostrando que siempre es posible aprender y rectificar cuestiones que siguen aportando al resultado final.