«Cuando vas subiendo de nivel, quieres más éxitos»

Manuel Pérez Candelario es Gran Maestro Internacional de ajedrez desde 2011. Nació en Zafra en 1983 y actualmente ocupa el puesto número 7 en el ranking español. Fue campeón de España sub-18, juvenil y universitario. Está unido al Club Magic Extremadura, equipo del que es capitán y con el que ha conseguido trece títulos de liga extremeña, tres campeonatos de España y un campeonato de Europa.

¿Cómo valoraría su trayectoria de más de 30 años en ajedrez?

El ajedrez se convirtió en mi vida desde muy pequeñito, es mi pasión. He ido cambiando mi actividad principal, he pasado de la competición al entrenamiento, a la organización, también ajedrez social y terapéutico, donde he trabajo con diferentes colectivos. En estos 30 años no solo me he dedicado fundamentalmente a lo mismo dentro del ajedrez.

¿Cuál fue su referente en el mundo del ajedrez?

Mi referente cuando era más pequeño era Garri Kaspárov, al que usé como modelo durante muchos años. Luego he ido tratando de aprender de todos los campeones. Trabajé muy de cerca con Alexéi Shírov, que fue subcampeón del mundo, y aprendí mucho de él. Hoy en día creo que hay que tratar de buscar lo mejor de los mejores jugadores. Hay muchas personas que han influido en mi carrera. Daniel Rivera ha sido mi maestro durante gran parte de mi carrera y me ha enseñado buena parte de lo que sé.

«El ajedrez se convirtió en mi vida desde muy pequeñito, es mi pasión»

¿Cuál fue la sensación al convertirse en campeón de España?

La sensación es de satisfacción por conseguir los objetivos, como en cualquier deporte. Si trazas el camino que tienes que recorrer y lo consigues, te sientes muy satisfecho. Pero rápidamente te pones a pensar en nuevos objetivos y a prepararte para superarlos, así que tampoco se disfruta tanto. Cuando sea más mayor y trace otros objetivos, es posible que los disfrute más. Es especialmente agradable ganar las competiciones en equipo porque se celebra en grupo o cuando he estado arropado por Daniel Rivera o por la gente que me apoya.

¿Siente presión en los torneos posteriores por seguir compitiendo al mejor nivel?

Cuando vas subiendo de nivel, quieres más, por lo que tratas de seguir trabajando duro para conseguir nuevos éxitos. Quizá los momentos más complicados sean cuando te va mal, porque ahí se te quitan las ganas de esforzarte. Siempre que el éxito acompañe, es mucho más fácil marcarte nuevos objetivos.

El club Magic lleva destacando en Extremadura muchos años, pero también a nivel nacional e internacional. ¿Qué siente al llevar el nombre de la región a lo más alto del panorama ajedrecista europeo?

He tenido muchas oportunidades de salir fuera y competir representando a otras comunidades u otros clubes, pero yo siempre he intentado ser el referente del ajedrez extremeño y creo que lo he conseguido. He tratado de seguir representando siempre a Extremadura y luego también he intentado generar cantera en la región, atrayendo jugadores que sean talento como Álex Garrido o Jaime Santos, que ya son de los mejores jugadores de España. Es muy bonito fomentar el talento y atraerlo a Extremadura.

«Mi referente era Garri Kaspárov, al que usé como modelo durante muchos años»

¿Cuál es la rutina de entrenamiento de un profesional del ajedrez?

Hoy en día, el factor físico es muy importante pero nosotros trabajamos mucho con herramientas informáticas, analizamos a nuestros posibles rivales, preparamos estrategias para las partidas, realizamos análisis de las aperturas y de partidas que ya hemos jugado para buscar errores que tenemos que pulir y para ver qué nos ha ido bien. También seguimos partidas de torneos de alto nivel, que se disputan a diario, y jugamos partidas online contra otros profesionales para entrenar.

¿Qué importancia le da a la salud mental para competir en este deporte?

Se trata de un tema un poco tabú en el mundo del ajedrez porque hay casos de jugadores que han llegado al final de su carrera con problemas mentales. Pero el ajedrez también es considerado como el gimnasio de la mente, el problema es cuando lo llevas a un punto obsesivo. No puedes jugar al ajedrez las 24 horas del día, necesitas válvulas de escape.

¿Qué recomienda a una persona que acaba de comenzar a jugar al ajedrez?

Lo principal es tener una persona que te pueda entrenar, que te pueda asesorar. No se trata de entrenar muchas horas al día ni de leer muchos libros de ajedrez, necesitas una buena planificación para buscar progreso. Se trata de ir generando buenos hábitos desde el principio que te hagan crecer y mejorar tu juego.

Su hijo Hugo acaba de quedar subcampeón de España con 6 años, ¿cómo consiguió meterle el gusanillo del ajedrez desde tan pequeño?

Ha sido algo muy sencillo. En mi casa el ajedrez es algo natural y lo hemos utilizado como herramienta educativa. Con la pandemia, al entrenar desde casa veía lo que yo hacía y fue cuando se le generó una tremenda afición. Luego lo hemos enfocado de una manera más deportiva, pero su intención es seguir entrenando y seguir mejorando. Por supuesto, si en algún momento cree que tenemos que bajar el ritmo, no habrá ningún problema, pero de momento está muy ilusionado.

¿Cree que es importante que se juegue al ajedrez desde una edad tan temprana?

Para mí, el ajedrez es una herramienta educativa muy buena, es un gran gimnasio mental, pero no de cualquier manera, no es algo milagroso. Hay que practicarlo de una manera adecuada. En el ajedrez también aprendes a razonar, a asumir las consecuencias, a ponerte en el lugar del otro, y lo aprendes de una manera natural. Además, es un deporte muy barato que se podría introducir como materia escolar, creo que ya son 10 comunidades autónomas las que ya lo han hecho.

¿Qué le diría a las personas que piensan que el ajedrez no es un deporte?

El ajedrez está considerado como deporte de manera institucional, donde el ejercicio físico y mental es muy grande, así que creo que ese debate ya está totalmente superado.

¿Cree que llegará el momento en que el ajedrez será un deporte olímpico?

El ajedrez ha estado presente en olimpiadas como deporte de exhibición, pero no de competición. Aunque nosotros también tenemos nuestras propias Olimpiadas donde se aglutinan personas de todos los países que, este año se disputa en India en el mes de agosto. Hasta 185 países participan en la sección absoluta. De todos modos, si entrase debería ser una prueba un poco más atractiva porque el ajedrez clásico sería muy difícil de implantar, ya que son partidos que llegan a las cuatro horas de duración.

¿Ha notado un mayor interés por el ajedrez desde el estreno de la serie Gambito de dama?

Varios factores han participado en el creciente interés de la gente por el ajedrez, uno es esta serie, que fue un exitazo tremendo, pero otra causa muy importante también fue la pandemia. Creo que durante todo ese tiempo libre, la gente ha vuelto a sacar los tableros que todos tenemos en casa, se han enganchado al ajedrez y han vuelto a querer jugarlo.