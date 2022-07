Quizá muchos recuerden la orientación como un simple juego de entrenamiento más visto en campamentos y ludotecas de verano que en plenos polideportivos. Quizá le perdieron la pista porque hoy, este deporte, se ha convertido en toda una actividad reglada que cada año cuenta con más licencias, especialmente en España. Y quizás, muchos no sepan que su crecimiento está en pleno apogeo en Extremadura, en parte, gracias a la labor que el club Itaca Aventura está realizando en los últimos años.

Uno de sus alumnos aventajados, el almendralejense Fran Cortés, acaba de derribar otra muralla en este deporte para Extremadura al conquistar con la Selección Española junior un diploma mundialista en la categoría de relevos tras ser el sexto mejor equipo del planeta en los campeonatos del mundo que se están celebrando en Suecia, que precisamente es una de las potencias mundiales de este deporte y fue segunda, por detrás del campeón Finlandia.

No es casualidad ver a Fran Cortés haciendo historia en este deporte. Esta vez lo ha hecho de la mano de Noel Espigares y José Antonio Villar, sus compañeros de equipo en Suecia que también lucen diploma como sextos del mundo.

Desde Almendralejo, y en particular desde el club Itaca, se ha celebrado por todo lo alto este diploma que supone un fruto al esfuerzo de los que están apostando fuerte por este deporte en Extremadura.

La historia de Fran Cortés es curiosa. Practicaba triatlón, pero un día decidió hacer el raid de orientación de Almendralejo y lo ganó. Luego, en 2019, decidió hacer el campeonato de España sprint de MTBO (orientación en bici de montaña) en Córdoba. Y a la primera, lo ganó. «Entonces, dije que éste podía ser mi deporte y he decidido perfeccionarme en ello», comenta. Y desde aquel momento, campeón de España juvenil en 2020, tercero de la liga española de MTBO, tercero de Europa de relevos, nuevamente campeón de España de sprint y dos sucampeonatos en media y larga distancia. Además, con Extremadura, campeón de España de selecciones autonómicas en raids.

«La verdad es que ha ido todo muy deprisa. Me gusta, me divierto y se me da bien», comenta Fran todavía radiante de felicidad con su diploma mundialista desde Suecia.

En MTBO de larga distancia ha sido 17 del mundo; y en media distancia, el 22. Todavía le queda la prueba del sprint y otra colectiva. La orientación, un deporte que promete dar alegrías a Extremadura.