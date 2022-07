La plaza del Extremadura UD, una incógnita

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciaba a inicios de esta semana que todos los equipos correspondientes a sus diferentes categorías nacionales habían tramitado su solicitud de inscripción para competir la próxima temporada. Es probable que sea cierto, aunque no del todo. Y es que el Extremadura UD, con plaza designada en Segunda Federación, no ha enviado ningún tipo de solicitud para inscribirse en su competición. Entre otras cosas, porque la propia Federación Española ya le había advertido de que no podía inscribirse al no estar al corriente de pagos en la comisión mixta de AFE de la categoría y con deudas pendientes también con la Federación. Además, la RFEF envió una resolución a la administración concursal del Extremadura UD que no cumplía con los requisitos para competir y que se abstuviera de dicha inscripción. Así que, todos no han solicitado la inscripción. De momento, el grupo V de la Segunda Federación se queda con 17 equipos en lugar de 18. ¿Y qué pasará con esa plaza del Extremadura UD?

El Extremadura UD perderá su plaza en la Segunda RFEF Es sin duda una de las grandes incógnitas del verano. Desde la Federación Española guardan mutismo al respecto. De momento, han conseguido que no ocurriera un caso similar al que permitió que el Córdoba accediera a categorías superiores comprando la unidad productiva del equipo que entró en fase de liquidación. En el caso del Extremadura UD, eso no ocurrirá. La jueza aún no ha validado la propuesta del administrador concursal para vender la unidad productiva del Extremadura UD SAD, que incluye la plaza en la categoría, y en el caso de que lo haga, el precio de 700.000 euros echa para atrás a más de uno. Una opción podía ser que el nuevo CD Extremadura 1924 pudiera acceder a dicha unidad productiva, pero según ha sabido este periódico es una vía prácticamente descartada. ¿Y entonces? Hay quienes dicen que desde la Federación Extremeña de Fútbol se está trabajando para preservar que esa plaza vacante en Segunda Federación se quede en Extremadura, es decir, que en los criterios que establezca la Federación Española en la supuesta subasta que hará de la plaza, haya prioridad para equipos extremeños. En tal caso, interesados habría. Y uno de ellos sería el CD Extremadura 1924, que además cuenta con dinero contante y sonante para abordar una posible compra. Eso sí, nadie sabe tampoco el precio. Y no parece que con los precedentes anteriores, éste no bajara mucho de los 400.000 euros. Pero, ¿qué piensan en otras autonomías? Pues todos quieren pescar en río revuelto. Ha trascendido interés de equipos como el Toledo o el Águilas por optar a esa plaza. El Toledo se agarra al hecho de que el grupo V incluye a castellano-manchegos. Lo del Águilas es un pulso más bien económico. Eso sí, hay que recordar que la última plaza subastada del Reus se la terminó quedando el Andorra. Y ahí prevaleció el dinero. La Federación Española no va demorar mucho su decisión. En pocos días tendrá qué decidir qué hacer con la plaza y cuáles serán los criterios de acceso a la misma. Extremadura pelea por no perder un vagón que podría pertenecerle. Por tener siete equipos en lugar de seis en esta antesala al fútbol más profesional. Serían doce derbis más. Con lo que todo ello genera también en economía local de cada ciudad. En breve, la solución.