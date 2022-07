Carla Nascimento: el regreso más sorprendente

Más de uno se quedará petrificado cuando se entere que Carla Marisa Ramos do Nascimento (Tabuçao, Portugal, 13-1-1986) vuelve al baloncesto. Han pasado tres años y medio (y una pandemia) desde que disputó su último partido con el que fue el club al que más amó en su larga carrera, el Al-Qázeres. Fueron 120 encuentros en total en dos etapas (2012-13 y 2014-2019), incluyendo sendos ascensos a Liga Femenina. Sin embargo, el gusanillo es el gusanillo y ahora intentará echar una mano en la pista y en el vestuario con el San Antonio Cáceres, de la Primera Nacional extremeño-manchega.

¿Pur qué?, se preguntaría su compatriota Cristiano Ronaldo. «Me gustaría dar una respuesta supertrabajada, pero no la tengo. No es que me hayan obligado, pero no tenía en mente volver a jugar. Quería seguir haciendo deporte y lo pensé cuando vi un partido de este equipo en vivo, el primero al que acudí después de retirarme», apunta.

Asume con naturalidad la responsabilidad de ejercer un poco de ‘madre’ de una plantilla mayoritariamente joven. En este lapso también lo ha sido sin comillas de la pequeña Mia junto a su pareja, el fisioterapeuta José Moreno ‘Perry’, que también se incorpora al proyecto santantoniano. «No creo que vaya a partir la liga. Sí espero aportar mi experiencia para que las niñas me escuchen y predicar con el ejemplo. Me gusta ese rol, como a todos los bases. Voy a trabajar duro y eso sí que no va a fallar. Otra cosa es que vaya a acertar o no en el tiro», comenta. «Intentaré no tener la sensación de arrastrarme, aunque sé que no voy a ser la Carla de la Liga Femenina. Voy a probar a ver qué sale», explica.

Reconoce abiertamente que no ha tocado apenas un balón de baloncesto en estos tres años y medio. Lo primero que pretende es «disfrutar», «transmitir» y «contribuir en lo posible».

La maternidad asegura que la ha cambiado. «Me ha reblandecido la ilusión que me hace que Mia me vea jugar, como pasa con su padre en el Torneo Diputación. No es lo mismo que si le ponemos un vídeo. Ya sé que no es mi apogeo, pero ¿por qué no intentarlo? Nos interesa mucho que ella crezca en un ambiente deportivo porque es lo que somos», asume.

La política y la enseñanza

Nascimento ha aparecido este tiempo reciente más en las páginas de información política que en las de deportes. En 2019 fue elegida concejal de Cáceres por el Partido Popular, abandonando el cargo a los dos años. No parece que terminase feliz de la experiencia. «De todo se aprende, pero no creo que yo sea esa persona ni ese sea mi mundo. No entiendo si algo es bueno tienes que votar en contra de algo si todos sabemos que es bueno porque estés en un partido», reflexiona.

Eso lo compaginó con lo que es hoy en día su medio de vida: la enseñanza. Empezó a estudiar Filología Portuguesa cuando todavía jugaba. Este último año ha sido profesora interina en Almendralejo y en las recientes oposiciones ha sacado una de las diez plazas en juego para enseñar su lengua materna. «Es verdad que fui a tope para prepararlas, pero nunca pensé que llegaría tan pronto, a la primera. No me lo creo todavía», señala. Ve un paralelismo entre sus facetas de jugadora, de madre y de profesora. Ahora los mezclará con un balón en las manos dentro de un proyecto dirigido por Nacho Barruecos desde el banquillo y que quiere coger fuerza y que aguarda nuevas incorporaciones. Ninguna será tan sorprendente como esta.