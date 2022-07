El CAR Cáceres vuelve a ser equipo de División de Honor B

El CAR Cáceres volverá a jugar en la División de Honor B del rugby español. El conjunto cacereño, al que se le escapó el ascenso la pasada temporada, recupera la categoría que perdió hace dos años gracias al acuerdo de cesión con el CDU Granada.

El acuerdo de cesión y el trámite con la Federación Española de Rugby se ha realizado en apenas una semana. Este jueves, en el acta del Comité Nacional de Disciplina Deportiva de la federación se reflejaba el visto bueno de este acuerdo de cesión que sitúa al CAR Cáceres como equipo perteneciente al grupo C de División de Honor B.

El CDU Granada, que conseguía el ascenso a tras vencer a Marbella en el partido de promoción, tomó la decisión en los últimos días de no participar en la categoría nacional. Las buenas relaciones entre ambos clubs y el cumplimiento de los requisitos por parte de los cacereños propició realizar el trámite de cesión en apenas una semana, de forma que se pudiera cumplir con la reglamentación de la Federación Española y llegar a tiempo para el sorteo del calendario, la próxima semana.

El CAR. Cáceres no pasó la primera eliminatoria en la fase de ascenso tras enfrentarse al primer clasificado de Andalucía, el Portuense. Una fase de ascenso cuyos emparejamientos se decidieron por sorteo al no haber representación de clubs madrileños ni canarios, y no tener una normativa clara para estos casos, en los que se «debería dar prioridad a los primeros clasificados en cada campeonato autonómico», explica el CAR.

El club cacereño tendrá ahora que preparar y planificar la temporada en apenas dos meses. Un reto que se asume por jugadores, técnicos y directivos con ilusión y con muchas ganas de volver a ver las gradas de El Cuartillo llenas de aficionados disfrutando del rugby.

El próximo martes se realizará el sorteo del calendario. En el grupo C junto al CAR Cáceres participarán: Industriales, Majadahonda, Liceo Francés, Arquitectura, Alcobendas (descendido de División de Honor por sanción del caso Van den Berg), Almería, Málaga, Jaén, CAR Sevilla, Mairena y Portuense.