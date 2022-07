Tres nadadoras extremeñas brillan en el Campeonato de España

Tres nadadoras extremeñas han brillado durante los últimos días en el Campeonato de España absoluto de verano, disputado en las instalaciones del Club Natación Sabadell. Tanto la placentina Andrea García como la cacereña Clara Pedrosa lograron subir al podio en la categoría de edad que ambas comparten, la de 17 años, protagonizando incluso un doblete en los 800 metros libres. Mientras, en la de 16 años, Amalia Sánchez-Miranda (Acuarun Don Benito) se proclamó campeona en los 400 libres (4:24.33).

Andrea García, del Club Natación Plasencia, completó una gran actuación en esa competición parando el crono en 9:04.39.El oro supo fenomenal para una especialista que retoma la mejor tradición de una ciudad en la que siempre ha brillado especialmente la natación. Sin embargo, no fue la única alegría que se llevó, ya que también sumó el bronce en los 400 libres (4:2648).

Por su parte, Clara Pedrosa llegaba a Sabadell con mínimas para disputar de cinco pruebas: 100, 200, 400, 800 y 1.500 libres. Iniciaba su competición con dos séptimos puestos en 1.500 y 400. Tras acabar vigesimosegunda en 100, llegaba a su distancia favorita, los 800, en los que tras una salida rapidísima y aguantando el ritmo, logró terminar subcampeona nacional, por detrás de Andrea García, con un registro de 9:09.94.

La nadadora cacereña ha compatibilizando sus estudios de segundo de bachillerato y la EBAU con sus entrenamientos. «En 2020 me marqué como objetivo subir a un podio en un nacional y en este complicado año he logrado mi objetivo», afirma. La próxima temporada comenzara su trayectoria como universitaria, pero esto no le impedirá seguir compitiendo por su club, el Perú Cáceres Wellness.

Amalia Sánchez-Miranda, un año menor, es otra nadadora de gran proyección, como demostró con su triunfo en los 400, mejorando su bronce de hace un año en la misma cita.