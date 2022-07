La emeritense, de tan solo 23 años, ya cuenta con un excelso palmarés que la ha posicionado en el ranking mundial como una de las mejores piragüistas del panorama nacional e internacional.

¿Cómo ha marchado la primera mitad de la temporada?

La temporada arrancó muy bien con un 6º puesto en el Campeonato de España sobre 5.000 metros que, a pesar de no ser una distancia en la que me encontraba cómoda ni el objetivo principal de la temporada, me hizo ver el buen estado de forma con el que pude para afrontar los verdaderos objetivos en las competiciones de sprint.

¿En qué momento de su preparación se encuentra (periodo de carga, descanso…)?

Actualmente me encuentro descansando para iniciar de nuevo los entrenamientos de cara a las próximas competiciones. Tras haber competido en el Campeonato de Europa sub23 en junio y conseguir una 7ª posición en la final de K4 500 metros, además de haber participado en la Copa y el Campeonato de España de Sprint Olímpico, donde conseguí tres oros, tres platas y dos bronces, ahora es el momento de hacer una pausa.

¿Qué objetivos le quedan hasta final de año?

En piragüismo la temporada suele acabar entre julio y septiembre, por lo que el objetivo hasta final de año sería empezar de nuevo otra temporada más. También estoy esperando la convocatoria para asistir al Campeonato del Mundo Universitario en Polonia, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre.

¿Se ve con posibilidades de optar a una plaza en París?

Como a cualquier deportista me gustaría asistir a unos Juegos Olímpicos y sigue siendo un objetivo a largo plazo en mi carrera deportiva. Pero aún soy joven y la próxima temporada será mi primer año en la categoría absoluta. En un deporte de largo recorrido y con un gran nivel de las actuales integrantes del equipo nacional absoluto, hay que ir paso a paso hasta abrirse camino en la élite de este deporte.

¿En qué cree que debe mejorar para conseguirla?

Siempre se puede mejorar en todos los aspectos, tanto a nivel técnico, preparación física, psicológica…Como he dicho anteriormente es un deporte de largo recorrido e iré mejorando poco a poco para algún día conseguir ese objetivo.

Además de entrenamientos propiamente dichos, el entrenamiento 'invisible' es parte indispensable en la preparación de deportistas de élite. ¿Cómo cuida esta faceta?

Tengo muy en cuenta todos los aspectos que intervienen en el entrenamiento invisible y gracias a las ayudas que recibo puedo costear un nutricionista y suplementos que son indispensables para un buen rendimiento. A esto le sumo la ayuda de un psicólogo deportivo, tan importante para hacer frente a un deporte tan exigente. También cuido mucho el descanso y la recuperación muscular con un fisioterapeuta para evitar lesiones.

¿Qué sacrificios son los que más cuestan a la hora de llegar y mantenerse en el máximo nivel deportivo?

Estar fuera de mi casa, lejos de mi familia y amigos y también no poder tener vacaciones de verano.

Parece que el deporte femenino está despegando por fin, pero ¿queda mucho para lograr la igualdad real?

Se está avanzando en este ámbito, pero aún queda mucho para alcanzar la igualdad total. Sólo hay que observar en las competiciones el número de participantes masculinos, que es muy superior al femenino.

¿Con qué apoyos cuenta en su carrera deportiva?

Cuento con el apoyo del CSD (Consejo Superior de Deportes), Federación Española y Extremeña de Piragüismo, Ayuntamiento de Mérida, así como con el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura y el programa de ayudas del “Somos Deporte” de la Dirección General de Deportes).

Si una niña que se inicia en su deporte le preguntara por qué practicarlo, ¿qué le diría?

Le diría que es un deporte muy bonito que se practica al aire libre, en contacto directo con la naturaleza y con el que va a disfrutar, aprender mucho y conocer chicos y chicas de diferentes lugares con los que compartirá bonitas experiencias.