Pilar Cambero y Laura Vasallo, adiós con máxima pena

Pilar Cambero y Laura Vasallo han sufrido estos últimos meses ante una terrible disyuntiva muy propia de los chicos que completan con éxito el Bachillerato: o escoger una carrera universitaria instalada en su ciudad, en este caso Cáceres, o marcharse lejos. En su caso, se ha dado el agravante de que juegan en el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, tanto de Liga Femenina Challenge como de Primera Nacional, un club que las ha cuidado desde niñas. Y finalmente tanto una como otra lo abandonarán porque han elegido formarse académicamente en Sevilla. La alero Cambero hará Economía y la base Vasallo, Matemáticas.

«Mis padres siempre me dijeron que los estudios son lo primero», dice Cambero, gran revelación de la temporada en la LF Challenge pese a estar todavía en edad junior. «Pensé en quedarme en Cáceres, pero no había nada demasiado parecido a la carrera que de verdad quería hacer. Así es que, aunque con mucha pena, me tengo que ir», añade.

Similar es la experiencia de Vasallo, que aprendió a botar en el Al-Qázeres cuando era benjamín, con apenas ocho años. «Ha sido difícil tomar la decisión», resume. «Ha sido un año de aceptación de lo que tenía que pasar tarde o temprano», explica.

Ante Laia Palau

Vasallo habla por las dos cuando considera que acaba «una etapa muy bonita». En su caso, quizás el momento culminante fue jugar en la máxima categoría ante la legendaria Laia Palau en la visita al Basquet Girona cuando el equipo se quedó sin apenas jugadoras inscritas. «Nunca olvidaré haberla defendido. Para cualquier jugadora es todo un sueño», resume. Fue la MVPen la victoria lograda en la Copa Ribéselat en este 2022.

Para Cambero, el Al-Qázeres le ha dado «todas las experiencias posibles» y se muestra muy agradecida al trato que ha tenido siempre el club. «Se han puesto a nuestra disposición en todo momento y nos han dejado las puertas abiertas por si queremos volver algún día», cuenta. «Nunca imaginé que iba a tener tantos minutos en el primer equipo, tanto protagonismo», recalca.

Sin embargo, y quizás sea lo mejor para ambas, el baloncesto no se termina en este momento. Todo lo que han progresado en el Al-Qázeres lo esperan mostrar en la capital andaluza, muy probablemente con el CB Sevilla Femenino, que tiene equipos tanto en Liga Femenina 2 como en Primera Nacional.