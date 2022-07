Dani Simón y Marcos Ruiz, preparados para un nuevo reto con el Don Benito

El Deportivo Don Benito ha presentado a dos de sus nuevos jugadores para la próxima temporada. Esta vez ha sido el turno para el portero joven portero Dani Simón y para el lateral diestro Marcos Ruiz.

Ambos han sido presentadospresentados por Javi Pizarro, vicepresidente de la entidad rojiblanca, quien define a Marcos Ruiz como un jugador con "amplia experiencia" en la categoría al haber desarrollado la mayor parte de su carrera deportiva en las filas del Marbella. Asimismo, destaca de él su "polivalencia", algo que le permitirá jugar tanto en el lateral derecho como de central. En ese sentido, el propio Ruiz ha confesado que uno de los principales motivos que le han llevado a decantarse por jugar en el Don Benito es su deseo de "vivir la experiencia de saber qué es lo que se siente al jugar fuera de casa", siendo esta su primera aventura deportiva fuera de Marbella. A eso añadió que le convenció para venir "el proyecto y la forma de trabajar".

Por otra parte, Marcos Ruiz ha señalado que su adaptación está siendo muy sencilla gracias a que conoce a varios jugadores de la actual plantilla de etapas anteriores como son Lolo Pavón, Álex Herrera o Manu Molina. "La adaptación está siendo muy sencilla gracias a los compañeros y la gente del pueblo, que es muy cercana y amable", ha apuntado.

Dani Simón, competencia para Sebas

En cuanto a Dani Simón, joven guardameta de 20 años, Javi Pizarro ha trasladado que es un portero en el que se tienen "muchas esperanzas puestas", por lo que espera que pueda dar de sí un buen nivel esta temporada. No obstante, delante tendrá a todo un Sebas Gil, emblema y peso pesado del vestuario. Eso sí, a Simón no le da miedo la competencia. "Llevo ya mucho tiempo en esto del fútbol y sé que nadie te regala nada. Hay que hacerlo muy bien para jugar, pero si no juego debo seguir trabajando fuerte", ha dicho.

El jugador palentino, en la misma línea que Marcos Ruiz, ha destacado el buen ambiente que se respira en el vestuario en estos primeros pasos de la temporada.

En lo que sí coinciden ambos es en las ganas de disputar su primer encuentro amistoso con el Don Benito. Los rojiblancos se estrenan este sábado en pretemporada ante el Calamonte a las 20:30 horas en el municipal calamonteño.