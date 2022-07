El murciano Carlos Alcaraz Garfia logró la clasificación para la final del torneo de Umag, convirtiéndose de esta forma en el nuevo número 4 del mundo, una posición que solo han ocupado en la historia del tenis español ocho jugadores. El tenista de El Palmar sufrió ante el italiano Giulio Zeppieri (6-4, 4-6 y 6-3) en un partido que se prolongó durante casi tres horas, un hecho que provocó que el romano acabara con calambres y apenas pudiera jugar a partir del sexto juego del último set. También tuvo problemas físicos el murciano, que en el segundo set se torció el tobillo derecho y tuvo que ser atendido por los servicios médicos, aunque pudo continuar sin apenas dificultades.

Primer set

No se sintió cómodo durante gran parte del primer set el tenista murciano. Solo al principio y el final logró imponer su juego frente a un Zeppieri que plantó mucha más batalla de la prevista. Sin embargo, en los momentos clave, como cuando tuvo que salvar tres bolas de set, Alcaraz resolvió los compromisos con solvencia. Después de salvar una bola de rotura en el segundo juego, en el tercero logró el quiebre el de El Palmar a la cuarta ocasión. Comenzó a conectar su primer saque, que hasta ese momento se le había resistido, para confirmar el ‘break’ y situarse con 3-1. Pero el romano no se vino abajo y casi logra igualar el partido en el sexto juego, pero con un revés cruzado espectacular salvó una bola de quiebre Alcaraz para terminar sumando el punto (4-2). En ese momento comenzaron a entrar las dudas en el juego del número 5 del mundo, que encadenó muchos errores no forzados, que en el octavo juego perdió la ventaja en el marcador después de disfrutar de un 40-0 (4-4). Fueron los peores momentos del murciano, que en el décimo juego estuvo contra las cuerdas. Hasta tres bolas de set tuvo el italiano. Con un derechazo y una subida a la red salvó dos de ellas para hacerse con el punto y posteriormente recuperar la esencia de su juego para romperle el saque a su rival, recuperar la ventaja y cerrar el set con su servicio (7-5) tras 1 hora y 21 minutos de intenso juego.

Segundo set

Alcaraz se atascó en el segundo set, donde se sumó una torcedura del tobillo derecho en el transcurso del quinto juego por la que tuvo que ser atendido por los servicios médicos del torneo. No pareció pasarle factura físicamente, pero sí que no se encontró cómodo en ningún momento el de El Palmar, salvo en el octavo juego, que lo ganó dejando en blanco a un Zeppieri que se creció y logró la única rotura de servicio en el décimo juego (4-6). Fue la única ocasión del partido en la que no pudo salvar una situación comprometida el pupilo de Juan Carlos Ferrero, ausente en este torneo, donde le sustituye Antonio Martínez Cascales.

Tercer set

En el arranque del último set fue cuando mejor se encontró Alcaraz, que inició el mismo logrando una rotura de servicio y metiendo más presión a su rival. El segundo lo ganó sin dificultades con su servicio, para en el tercero poner ya una distancia casi insalvable al aprovechar la primera ocasión de quiebre y situarse 3-0. Zeppieri demostró que estaba aún vivo cuando en el cuarto juego recuperó parte del terreno perdido. Logró un quiebre para situarse 3-1, enseñando las garras a un jugador murciano que volvió a tener dudas y que perdió también el siguiente juego con su saque, equilibrándose las fuerzas (3-3). Pero el partido volvió a dar un giro en el séptimo juego. Zeppieri comenzó con fuertes calambres en la pierna derecha debido al desgaste físico y Alcaraz logró una rotura de servicio (4-3) para recuperar la delantera en el encuentro. El murciano confirmó el quiebre (5-3) ante un italiano que apenas podía moverse y cerró el partido con otra rotura dejando en blanco a su oponente (6-3).