Julen Olaizola (4-3-1993, San Sebastián) continuará jugando en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad la próxima temporada tras llegar a un acuerdo de renovación. Tras un largo periodo de aparente inmovilismo, el club lleva una semana movida de anuncios, empezando por el de la continuidad del entrenador, Roberto Blanco, y los jugadores Carlos Toledo y Olaizola.

El interior guipuzcoano de 2,02 de estatura llegó el pasado verano procedente del Acunsa GBC y con el tiempo se convirtió en uno de los favoritos de la afición por su entrega y capacidad defensiva. No es un jugador al que los números le retraten demasiado bien, pero él mismo destaca insistentemente que piensa sobre todo en el bien del equipo. Promedió 4,4 puntos, 3,3 rebotes y 17 minutos por partido en liga regular el pívot vasco, con un 50,5% en tiros de 2. En los 'playoffs' ante el Força Lleida mejoró (5 puntos y 4,2 rebotes, con un 63,2% en tiros de 2... en menos tiempo en pista, 12:41).

“Estoy muy feliz con mi renovación, Cáceres es una ciudad y un club en el que me habéis tratado genial desde el primer minuto y estoy muy a gusto, no me bajo de la blanconeta”, afirma en declaraciones distribuidas por el club. También mostró su intención de "de trabajar con intensidad una nueva temporada para conseguir superar lo que logramos el año pasado, algo para lo que es indispensable el apoyo de la afición del Multiusos".