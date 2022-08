Recientemente campeón de España, hablamos con Juan Bautista Pérez. El mesatenista patrocinado por la FJyD y radicado en Almendralejo se prepara ahora para el próximo campeonato mundial que se disputará en Granada.

¿Ha descansado tras su reciente victoria en el Campeonato de España?

Descanso la verdad que no mucho, ya que tenemos que continuar con la labor en la escuela de tenis de mesa con la cantera y con la pretemporada para preparar el Campeonato del Mundo. Aunque parezca que no, noviembre está a la vuelta de la esquina. Sólo unos días libres, cuatro o cinco, para ver a la familia en Galicia y de nuevo al trabajo pensando en la cita de Granada.

Un deportista de élite como usted, ¿tiene vacaciones o es imposible?

En realidad para nosotros es difícil, sobre todo en verano que es cuando se acumula el grueso del calendario competitivo. Normalmente podemos hacer una pequeña pausa más cerca de fin de año, que es necesaria para descansar el cuerpo y sobre todo el aspecto de desconexión mental, pero rápidamente nos volvemos a meter en la vorágine deportiva.

¿Está yendo el año tal como había planificado?

Pues la verdad es que sí, que todo está marchando según lo previsto. No ha habido interrupciones como en años anteriores por la pandemia, disputamos el Open de Francia y el Open de Eslovenia, a la espera de ver si era necesario participar en algún torneo internacional más para clasificarnos al mundial. Finalmente conseguí la clasificación en la cita eslovena y como mis rivales no han conseguido superarme en puntos del ranking, pues no he tenido que hacerlo. A estar clasificados para el mundial hemos sumado la ‘triple corona’ en el Campeonato de España del mes pasado y ahora, como decía, nos centramos en el Mundial de Granada, entrenando duro y con posibilidad de participar en algún torneo previo como parte de la preparación.

¿Qué perspectivas tiene de cara al Campeonato del Mundo de Granada?

El objetivo es ir a por medalla. Siempre siendo realistas, si hemos conseguido clasificarnos junto a los mejores, la meta debe ser pelear con ellos por la victoria o los primeros puestos. Este año además jugamos en casa, con el aliciente que ello supone, con familiares y amigos presenciando el torneo, por lo que hay que prepararse bien y estar centrados para lograr ese objetivo de ‘tocar metal’. También para agradecer ese apoyo que nos dan instituciones como la Fundación Jóvenes y Deporte.

¿Cómo es competir en dobles para un deportista con logros individuales como los suyos?

La verdad es que es una propuesta novedosa e interesante. Hasta ahora existía la clasificación por equipos, pero ahora con la modalidad de parejas se abre un poco el abanico en el sentido de que los que pueden ser mejores en competición individual no tienen por qué serlo en dobles. El de Granada será el primer gran torneo en el que se incluya como parte del mismo, así que será una prueba de fuego que seguro aporta bastante al espectáculo.

Entiendo que esta modalidad tiene una preparación específica. ¿En qué consiste y cómo la compagina con su entrenamiento individual?

Efectivamente, es muy diferente. Hay que tener claro que lo importante es compenetrarte con tu compañero técnicamente, tácticamente y, en nuestro caso como deportistas paralímpicos, conocernos perfectamente en cuanto a nuestras capacidades y limitaciones, sobre todo de movilidad. Todo eso se consigue entrenando y sobre todo compitiendo, como hicimos en Francia y Eslovenia, donde conseguimos medalla. Siempre hay que pulir detalles, pero de momento estamos muy contentos de cómo está marchando la experiencia.

Ahora tiene refuerzos en casa para entrenar y compartir experiencias, ¿cómo está siendo vivir la llegada de sus hijos al alto nivel?

Es algo muy ilusionante. El poder entrenar con ellos en casa al máximo nivel, pero también el participar en los mismos torneos, verlos jugar, acompañarlos mientras yo también compito… es muy satisfactorio como padre ya que podemos compartir experiencias e intercambiar opiniones sobre un deporte que a todos nos encanta. Para mí también es un impulso a seguir dando el máximo para servirles de ejemplo y transmitirles esos valores del deporte tan necesarios como el esfuerzo, la constancia, el respeto, etc.

¿Tiene ya hoja de ruta para estar en París 2024? ¿Se marca como objetivo repetir la medalla de Río?

Tenemos que tenerla ya que no está tan lejos como pudiera parecer. Queda poco más de un año para cerrar las clasificaciones y la hoja de ruta tiene como primera parada Granada, con el objetivo de salir de ese Campeonato del Mundo bien posicionado en el ranking internacional de cara a un 2023 que estará igualmente cargado de competiciones, alguna posiblemente incluso fuera de Europa. El objetivo como siempre, una vez conseguida la plaza que es lo primero, es luchar por todo, ya que aunque puedo ser de los deportistas más veteranos de mi modalidad, la experiencia es un grado e ilusión y ganas no me faltan.

Un año después, ¿qué enseñanza le dejó su paso por los JJ.PP. de Tokio?

Pues aunque es algo que se puede dar por sabido, reforcé la idea de que las cosas no siempre salen como uno planea: Río fue mejor de lo esperado y Tokio peor de lo previsto, pero en cualquier caso, los resultados no fueron una sorpresa, es parte del deporte. La enseñanza que saco es que cuando te caes tienes que volver a levantarte. Fueron unos Juegos atípicos por todo lo relativo a la pandemia: parones, calendario comprimido en el reinicio, clasificación in extremis, aplazamientos, aislamientos en grupos burbuja, protocolos COVID… Al final las cosas no salieron como esperábamos, pero el esfuerzo suele tener su recompensa, aunque ésta sea a largo plazo. Por ello seguimos trabajando.

¿Habrá Juan Bautista para rato tras París?

Claro que sí. No sé si será pensando en otros JJ.PP., porque no pienso ya de 4 en 4 años, pero sí que seguiré vinculado a este deporte, que es mi vida, y competir mientras las ganas y la salud acompañen, aunque hay que ser consecuentes con lo que nos marca la edad y cómo pueden ir cambiando los resultados deportivos. Pero mientras siga disfrutando del deporte, habrá Juan Bautista para rato. H