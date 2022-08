El atleta valenciano de ultrafondo Iván Penalba ha elegido Extremadura para seguir con su preparación de cara al Campeonato de Europa de 24 horas en pista que se disputará en Verona (Italia) los dias 17 y 18 de septiembre. Hizo historia en julio en el mundo del ultrafondo al convertirse en el primer español que logra subir al podio en la mítica carrera Badwater 135 (217 kilómetros), que se celebra en California recorriendo el Valle de la Muerte. Ahora se prepara para su siguiente objetivo.

En Cáceres y Alcántara ha declarado sentirse «cómodo y disfrutando de esta tierra y su clima» y realiza tres sesiones diarias de entrenamiento, más de 50 kilómetros diarios, buen descanso y cuidando la alimentación. Así está siendo esta semana de concentración, donde acumular kilómetros es la base para llegar en condiciones óptimas al Europeo.

«En Cáceres el calor no ha sido problema, con entrenamientos a las doce de la mañana o a las cinco de la tarde, unas condiciones climatológicas que no son un obstáculo, al contrario, me siento cómodo y disfruto este clima», ha destacado.

Este miércoles Iván ha viajado a Soria a la concentración oficial de la selección española de ultrafondo, donde seguirá con su exigente preparación para optar a medalla en el próximo Europeo.

«Maravillosa la experiencia de entrenar en Extremadura y con intención de volver próximamente a seguir disfrutando de esta tierra y su gente», declaró.