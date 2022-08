Carlos Cinta y Nando Copete, gol extremeño en el Mérida

Si por algo se caracteriza la delantera del Mérida es porque la mayoría de sus miembros son extremeños: Fran Viñuela, Lolo Plá, Carlos Cinta y Nando Copete. El club de la capital autonómica presentó a los dos últimos este viernes.

La llegada de Cinta trajo consigo cierta polémica, pues el club utilizaba una ficha senior para una posición tan específica como la de delantero centro en un canterano que llegaba desde dos categorías por debajo, aunque con la experiencia de haber estado en dinámica de primer equipo y tras ser el máximo goleador de la categoría, Primera Extremeña.

Lo cierto es que su gran valedor ha sido el director deportivo, David Rocha, tal y como demuestran sus palabras: «Lo tuve de compañero cuando daba sus primeros pasos con el primer equipo y me sorprendía ese instinto ganador. Está ante la oportunidad de su vida, sabe lo que tiene que hacer y confiamos en su potencial».

Durante la pretemporada «está dando un gran nivel y estamos convencido de que va a ser un gran año», indicaba Rocha, que explicaba que el fichaje se realizó porque «buscábamos un delantero de sus características en el mercado y el club no puede asumir el pago de un delantero así. Si lo tenemos en casa, hay que educarlo y construirlo para que sea un jugador de futuro en el club».

Muy agradecido se mostraba el propio jugador las palabras escuchadas reconociendo que «es el momento de mi vida y no lo voy a desaprovechar. Todo lo que pueda lo voy a dar por este club».

Con respecto al salto de dos categorías, «se nota, principalmente en la intensidad y el ritmo de balón, pero poco a poco voy cogiendo el mismo nivel». De cara a su participación se muestra ambicioso al afirmar que «no me conformo con estar». Al final de su comparecencia, en tono de broma reconocía que repetir la cantidad de goles de la temporada pasada no lo descarta, pero es muy difícil porque «son muchos».

NANDO COPETE

Rocha también compartió vestuario con Nando Copete durante su etapa en el Extremadura, por lo que sabe que «además de su calidad como jugador, también valoramos a la persona». Destacaba las ganas del delantero de estar en el Mérida pues «incluso en el período de hacer toda la documentación le salió una oferta más atractiva que la nuestra, pero dijo que ya se había comprometido con nosotros y eso es de agradecer sin duda».

La explicación que daba el propio Copete iba encaminada a que «si salgo fuera me tengo que ir solo por mis circunstancias familiares, así que, aunque tenía la oferta de renovación del Linares, estaba esperando a ver si salía la oportunidad de estar cerca de casa, por lo que cuando salió la de Mérida, no me lo pensé. Además, tenía la espinita clava de conseguir algo importante con un equipo de mi tierra».

A nivel personal, «creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, porque es la temporada en la que más cosas he conseguido». Del propio club romano reconoce que «se palpa desde fuera cómo se están haciendo las cosas. Sabía lo profesional que era David en el campo y también lo está siendo fuera. Me ha sorprendido para bien». Como almedralejense, «algún palo me han dado en el pueblo, pero son circunstancias en las que miro por mí y por mi familia», y reconoce que lo que le ha pasado al equipo de su pueblo y en el que ha jugado «es una pena lo del Extremadura, con lo que se ha conseguido y que en dos años desaparezca en una ciudad como Almendralejo con lo que le gusta el fútbol».