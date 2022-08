Jacinto Carbajal negocia con el Cáceres para hacerse cargo de su filial de Liga EBA

Se mueve estos días una operación llamativa en los banquillos del baloncesto cacereño: la llegada de Jacinto Carbajal al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que en principio le nombraría entrenador del filial que mantiene en Liga EBA, el Torta del Casar. Vinculado primero al Femenino Cáceres y después al Al-Qázeres, el técnico daría así un giro a su carrera dirigiendo por primera vez a un equipo masculino profesional.

Aunque ambas partes niegan que estén en absoluto cerradas, las conversaciones están avanzadas y podrían culminarse en los próximos días. A Alberto Blanco, nuevo director general deportivo verdinegro, le gustó la idea de añadir a Carbajal al grupo de entrenadores de club. Ya rondaba la iniciativa hacía algunas semanas, cuando decidió no cumplir su año de contrato pendiente en el Recoletas Zamora (Liga Femenina Challenge).

En el Cáceres se cree que Carbajal, con un notable historial que incluye tres ascensos a la Liga Femenina (dos de ellos con el Al-Qázeres), puede aportar mucho. Si finalmente dirige al Torta se cambiará la estructura de los últimos años, cuando el técnico de este equipo era al mismo tiempo ayudante de Roberto Blanco en el Cáceres Patrimonio. Por lo que parece, Iago Castro, cuya renovación está apalabrada, seguirá siendo el segundo entrenador verdinegro, pero solamente eso, dejando la gestión de los jóvenes a Carbajal, que además tendría más funciones en la cantera del club, asociada con el Club Polideportivo San Antonio desde su fundación.

“Valoraré cualquier opción que pueda venir. Voy a estar aquí y voy a ver si puedo ayudar en algún club y esperar porque al final puede haber movimientos o gente interesada. Lo afronto con tranquilidad porque ha sido una decisión que he tomado yo, que no es como cuando te echan, que te entra la ansiedad de entrar en algún sitio. Si tengo que empezar en Cáceres en cualquier cosa, no tengo prisa”, dijo en modo quizás premonitorio Carbajal el pasado 24 de julio. También hablaba en esa entrevista de su posible paso al basket masculino. “No lo descarto. Si me llega algo que me pueda ilusionar y apetecer lo voy a valorar, tanto si es de masculino como si es de femenino. Más que etiqueta, es que, cuando vas avanzando en una línea, parece que es complicado cruzar al otro lado, pero no es porque realmente porque te autoexcluyas”, explicó.