El éxito de Javier Sánchez Cidoncha

Javier Sánchez Cidoncha, natural de Don Benito, es un ciclista que compite para el Tany Nature Team. Lo compagina con su trabajo de policía local en Villanueva de la Serena. El 22 de julio comenzó su participación en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en la ciudad neerlandesa de Rotterdam, donde consiguió dos medallas de plata, una en la prueba contrarreloj individual y otra en la modalidad ‘critérium’, a los que añadió un bronce en ruta y un cuarto puesto en ‘sprint’.

Tres horas de bicicleta los días que descansa y algo más suave cuando tiene que trabajar es el entrenamiento que le ha llevado a conseguir sus éxitos esta temporada. «Tengo más problemas los fines de semana porque son las competiciones, pero me pongo de acuerdo con mis compañeros para tener esos días libres. Me ayudan mucho», cuenta. Junto a su equipo, este año ha participado en citas importantes de la Copa de España Master. También ha corrido en otras citas en Extremadura, Sevilla, Castilla-La Mancha o Madrid.

Su ciclista favorito es Alejandro Valverde. «Se ha mantenido en la élite durante 20 años, ha logrado incluso un Campeonato del Mundo y está dando la cara en todo momento. Es uno de los referentes de todos los ciclistas españoles», expresa.

La adaptación a Rotterdam fue complicada porque el clima es muy distinto al de España. Utilizó el primer día en la ciudad, marcado por la lluvia, para montar la bicicleta y dar un paseo para acostumbrarse. Los 60 representantes españoles participaron en la ceremonia de inauguración de los Juegos en el Estadio De Kuip, donde juega sus partidos el Feyenoord.

Recibió tres condecoraciones que le dejaron un sabor agridulce: «Tienen mucho mérito pero en ese momento no supe valorarlas, no era lo que me esperaba. Sabía que el nivel iba a ser muy alto porque es el centro de Europa, pero quería un oro».

18 medallas suma ya en su palmarés el corredor dombenitense entre Juegos Europeos y Mundiales pero, a sus 33 años no se cansa. Quiere seguir consiguiendo oros. «Según van pasando los días me doy cuenta de que lo que logré está muy bien. Soy el único ciclista que ha logrado subir tres veces al podio», asegura. La especialización de los ciclistas que quedaron por delante es el principal motivo de ese hito.

«Cuando subo al podio me acuerdo mucho de mi familia y de mi novia, que suele acompañarme a las competiciones, pero esta vez no ha podido», dice.

Futuro

«En un futuro quiero verme encima de una bicicleta», explica. Pese a todos los éxitos que ha conseguido, considera el ciclismo como un hobby, aunque pretende sacarle el máximo provecho, pero su trabajo es lo primero para él.

Uno de sus principales objetivos de cara a la próxima campaña es clasificarse, de nuevo, para los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que, en esta ocasión, se disputarán en la ciudad de Winnipeg, en Canadá, en el verano de 2023.