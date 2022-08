Jugador libre de Champions

Puede resultar extraño encontrar un futbolista que, habiendo jugado la fase de grupos de la Liga de Campeones, hoy día pueda estar parado y esperando a que le salga una oportunidad para seguir disfrutando del fútbol. Puede resultar atípico, pero forma parte del nuevo fútbol globalizado. En Extremadura tenemos un caso en la actualidad: el de Jesús Rueda.

A sus 35 años, el futbolista natural de Corte de Peleas (Badajoz), espera en su pueblo a que suene el teléfono para tener otra oportunidad. Ha finalizado a buen nivel su temporada en la Unión Deportiva Logroñés de Primera RFEF, habiendo jugado las semifinales del playoff a Segunda y perdiendo ante el Villarreal B. Lo ha jugado prácticamente todo, 33 partidos, pero el teléfono no suena.

«La verdad es que me he encontrado bastante bien este año y he podido recuperar el gran nivel que hacía años que no tenía. Hice una gran preparación física y he acabado muy contento con el rendimiento», comenta a la llamada del Periódico Extremadura desde su Corte de Peleas natal.

Allí, Jesús es un hombre feliz, rodeado de campo y tranquilidad. Tiene tiempo para dedicárselo a Noa y Carmen, sus pequeñas de ocho y seis años, a su mujer y a su familia. Se evade de la realidad compartiendo vivencias y aventuras con ellos. Pero se siente raro. «A mí lo que me gusta es levantarme e irme a entrenar. Es lo que he hecho toda mi vida y parece que si no lo haces te falta algo. Ha habido alguna cosilla que ha podido salir, pero todavía nada interesante y real. Habrá que esperar». No es la primera vez que le sucede. Ya el año pasado tardó en firmar en Logroño y algo parecido le ocurrió cuando jugó en el Extremadura UD de Segunda División.

Y desde luego, no es por currículum. Rueda ha estado tres temporadas en Primera División y otras más en Segunda División con el Real Valladolid y con el Córdoba. Tuvo un periplo en Israel con el Beitar de Jersualem, con el que jugó la Europa League. Y escuchó los acordes del himno de la Champions en el año que le tocó jugar en el Apoel de Chipre. Incluso enfrentándose al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeu. Con la lesión de rodilla, todo cambió y su rendimiento ha bajado en las últimas temporadas. Ahora vuelve a sentirse en plenitud y, pese a sus 35 años, «me veo con cuerda para rato y para seguir ofreciendo buen nivel en categorías importantes». Quiere más.

Al central extremeño no le importa hacer las maletas en cualquier momento y volver a enrolarse en un club, aunque reconoce que sus prioridades ya han cambiado y que le encantaría poder estar cerca de casa. De momento, ningún equipo extremeño, ni de Primera ni de Segunda Federación, le ha contactado. Tampoco del extranjero, algo que tiene ligeramente más descartado, «pero no me cierro a nada». Si esa ventana se le abriera, Rueda no descarta marcharse por primera vez sólo y dejar a su familia en la tierra para probar, pero está lejos de sus intenciones. Es un tipo casero, feliz en Extremadura y que tiene claro que vivirá en su casa de siempre cuando la historia se acabe. Por eso no tiene prisas y lo que venga «tiene que ser algo que convenza no sólo a Jesús Rueda, sino a los cuatro que formamos ahora esta familia. Ya no miro sólo por mí, sino por los cuatro».

Categoría

Rueda también habla claro de las nuevas categorías. «Creo que se han equivocado al vender una liga muy profesionalizada y que en la realidad no ha sido tanto. Ha habido muchos impagos e incluso el caso del Extremadura fuera de la categoría. Esto es algo que deben corregir», en referencia a lo sucedido en el primer año de vida de la Primera Federación.

Al extremeño le gusta el formato, «pero deben mejorar el planteamiento y sobre todo ser serios en lo que se vende. No se puede tener a compañeros que van enganchando año tras año con impagos. Eso no puede seguir pasando».

También ha reflexionado sobre el mercado del fútbol y cómo han bajado los contratos en paralelo a la difícil situación económica que atraviesa el país. Por eso, en el futuro, no tiene tan claro si dedicarse al fútbol en otras parcelas está entre sus objetivos.

De momento, Jesús sigue teniendo hambre por jugar. Y quiere engancharse a la rueda de la competición. Cuánto antes.