La Federación Española no permite al nuevo Extremadura comprar la plaza en Segunda Federación

La Federación Española de Fútbol no permite al Club Deportivo Extremadura, el nuevo equipo creado en Almendralejo, comprar la plaza vacante dejada por el Extremadura UD en Segunda Federación. Ni siquiera depositando el dinero que pueda valer dicha plaza. Así lo puede confirmar este periódico por fuentes cercanas al nuevo club después de que su directiva hubiera solicitado por correo electrónico toda la documentación e información bancaria para depositar el dinero y no se ha obtenido respuesta. Fuentes de la federación han podido deslizarle al club que no puede acceder a la compra de dicha plaza porque no puede aspirar a la misma ningún club que esté por debajo de Tercera División. Hay que recordar que el CD Extremadura es equipo de nueva creación y que solicitaría esta plaza a través del Torremejía, al que adquirió hace unas semanas. Pero se ha encontrado con esta negativa.

Ya rueda el nuevo CD Extremadura 1924 Desde el CD Extremadura hay mucha decepción ante esta postura de la Federación Española de Fútbol y aseguran que van a pedir por escrito una argumentación legal sobre esta negativa. Entienden que la circular no circunscribe sólo a equipos de Tercera División, sino también a equipos de inferior categoría y que sólo en caso de estar en igualdad de categorías primaría el derecho deportivo. En el nuevo Extremadura no arrojan la toalla y solicitan explicaciones más convincentes al ente federativo. De momento, nadie hace declaraciones públicas, lo cual también es sintomático de cómo se está llevando todo este proceso entre bambalinas. La noticia ha sentado como un jarro de agua fría en muchos aficionados que confiaban en la posibilidad real de que el grupo de trabajo de Daniel Tafur comprara la plaza. Sorprende que, tras llegar a un acuerdo para adquirir el Torremejía, dicho acuerdo no haya servido de nada, ya que de igual manera y según fuentes del Club Deportivo Extremadura, no se puede optar a la plaza. Desde la Federación Española tratan de ser pulcros en el proceso y se guarda silencio hasta recibir una oferta real. Hay quienes piensan que no haber presentado con oficialidad el proyecto del CD Extremadura puede haber perjudicado al nuevo club, ya que en algunos foros se lo ha vinculado en exceso con el anterior Extremadura UD, un club que no guarda la simpatía de la Federación después de lo ocurrido el año pasado con impagos, deudas, incomparecencia y el escándalo de dejar la recién estrenada competición de Primera RFEF con un equipo menos ante la nefasta gestión de la entidad. Parece que Almendralejo y sus aficionados deberán ir centrándose en la nueva realidad futbolística que les espera: la Segunda Extremeña. Empezar de cero, tener paciencia y hacer las cosas bien es ahora el único camino, el más largo, para el nuevo Extremadura.