Un problema añadido para el Coria

Estar atentos al mercado por si surge alguna ganga con la que reforzar la plantilla. Cerrar los amistosos de preparación. Preocuparse por si los fichajes funcionan o no. Ajustar el presupuesto por si hay que hacer un último esfuerzo... Esas son las preocupaciones normales de los directivos de los clubs de fútbol a mitad de agosto y en plena pretemporada. En todos, también en el Coria, que cuenta con un problema añadido: el césped de La Isla, que presenta un aspecto deprimente y que está condicionando al equipo, en su día a día en los entrenamientos y también en los partidos amistoso.

El equipo ha tenido que dejar de ejercitarse en su campo para hacerlo en el anexo César Sánchez y ya ha suspendido dos partidos en su feudo, contra el Cacereño el pasado miércoles (se jugó en el Príncipe Felipe y ganaron los locales 3-0) y ante el Zamora este próximo miércoles. El Coria volverá a jugar ese día como visitante.

«El campo no nos permite jugar, hay que seguir con las mejoras en el césped y, como no queremos perder el amistosos, nos vamos a Zamora a jugar un bonito partido», explicaba el sábado por la noche Alberto Urquía, entrenador celeste, tras el primer encuentro como local de los suyos. Fue en el César Sánchez, ante el Real Madrid C, y acabó con victoria cauriense (3-1). «El equipo va poco a poco a más», decía contento el preparador, que repartió los minutos entre todos los jugadores disponibles (ni Dani Mori, por una apendicitis, ni Mahillo estuvieron en la convocatoria).

La temporada pasada ya se cerró en La Isla con un césped con mal aspecto, aunque aceptable para la práctica del fútbol. Pero tres meses después esa hierba más bien parece un barbecho que un terreno de juego que no hace mucho era uno de los mejores de la región, una alfombra elogiada por todos los equipos que por allí pasaban.

El principal problema radica en las altas temperaturas que se están registrando este verano y que han quemado en gran parte el verde. Eso, unido a un mantenimiento defectuoso, han desembocado en la situación actual: un campo impracticable.

Además del calor, se barajan otras opciones que no ayuda en nada a tener un césped acorde a una competición semiprofesional, como podría ser un drenaje insuficiente o una enfermedad en la hierba, un hongo que está atacando el maltrecho terreno de juego. Desde el club y el ayuntamiento, como propietario de las instalaciones, se está haciendo un tratamiento para mejorar el estado de cara al primer partido de la temporada 2022-2023 que será contra el Guadalajara el 4 de septiembre, en la primera jornada.