El nuevo Extremadura dispuesto a poner medio millón de euros por la plaza

El Club Deportivo Extremadura no arroja la toalla y sigue buscando opciones de poder iniciar su nuevo proyecto en superior categoría. Según ha podido saber este periódico, el nuevo club de Almendralejo estaría dispuesto a poner encima de la mesa 512.000 euros para optar a la vacante en Segunda RFEF que dejó el Extremadura UD y que ahora se está subastando en un procedimiento abierto por la Federación Española de Fútbol. En estos momentos, el proceso marcha por la segunda subasta después de que ningún club se interesara por la plaza en el primer precio impuesto de algo más de dos millones de euros. Dicho precio ha sido rebajado a la mitad (algo más de un millón de euros) para la segunda subasta, cuyo interés finalizaba este pasado viernes sin que ningún club haya mostrado la intención de pagar ese dinero.

Está previsto que el miércoles, la Federación Española de Fútbol emita una tercera circular para subastar la plaza al precio de 512.000 euros. Y ahí quiere pujar el CD Extremadura. El problema es que desde la Federación han filtrado a personas cercanas al club que este nuevo Extremadura no tendría opciones de llevarse la plaza porque según estipula la normativa sólo podrían acceder a la misma equipos de “inferior categoría” a Segunda RFEF. Ese ambiguo término de “inferior” no deja claro si se refiere a equipos de Tercera División o a cualquier equipo de una categoría inferior a Segunda RFEF. Desde el CD Extremadura entienden que la normativa les ampara y que, si pujan por la plaza y ganaran la subasta, recurrirían para hacerles ver a la Federación que estarían habilitados para jugar en dicha categoría. No obstante, para ello no debería pujar ningún club más, ya que a pujas igualadas, el CD Extremadura siempre tendría un peor derecho deportivo y se quedaría sin la mencionada plaza.

Rojo y negro

No está siendo sencilla la irrupción del nuevo CD Extremadura. Es más que probable que el club no pueda empezar a jugar de azulgrana tal y como tenía previsto en un principio. El artículo 122 del reglamento general de la Federación Española de Fútbol dice que cuando un club desaparezca o deje de competir sin liquidar las deudas, la obligación de pago recaerá sobre el club de nueva creación, con independencia de su denominación, que comparta al menos tres circunstancias como el mismo campo, domicilio social, fundadores o directivos, estructura de fútbol base, equipación o escudo. Hay que recordar que el nuevo CD Extremadura ya ha anunciado que jugará sus partidos en el estadio Francisco de la Hera y que, tras un acuerdo con la Academia Extremadura, tendrá la misma cantera que tenía el Extremadura UD. Por lo tanto, ya no podría coincidir en ningún parámetro más.

Además, desde el club han realizado consultas con asesores y les indican que el escudo o la equipación suelen ser los detalles más flagrantes de usurpación de identidad del club anterior. El escudo es totalmente diferente, pero el empezar con colores de azul y grana llevaría a una tercera similitud y el riesgo de que se le pudieran imputar las deudas del anterior Extremadura UD.

Por este motivo, desde el CD Extremadura están meditando iniciar su nuevo camino de rojo y negro. De este modo, se hace un guiño a los orígenes del fútbol en Almendralejo, ya que el primer CF Extremadura en 1924 empezó a jugar de rojo y negro por una casualidad. Las camisetas encargadas en su momento tintaron el azul demasiado y se convirtió en un negro, por lo que durante algunos años ese primer Extremadura jugó de rojo y negro. Esa podría ser una salida airosa para iniciar el proyecto sin perder en exceso la identidad de recuperar la ilusión del fútbol en la ciudad.

Lo que tienen claro Tafur y su equipo es que no quieren caer en penalizaciones y cumplir con todas las medidas reglamentarias. Esta misma semana podría presentarse la nueva camiseta.