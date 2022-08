Calistenia en el fútbol regional

20 de agosto de 2022. Esa es la fecha en la que el primer balón en la historia del Norte de Extremadura Academii echará a rodar. Será ante el Cabezuela. Este nuevo equipo sénior se ha inscrito en Segunda División Extremeña para la temporada 2022-23. Antonio Campos, presidente del club, emitió un comunicado en la red social Twitter, donde explicaba la situación en la que estaba entrenando la plantilla. Actualmente, y tras dos sesiones de pretemporada, el plantel se ejercita en unas instalaciones de césped natural de uso libre en la Ciudad Deportiva del Ayuntamiento de Plasencia, justo al lado de la zona en la que se entrena la calistenia.

Esta situación se remonta al pasado 4 de agosto, en la que comienzan las conversaciones entre la Concejalía de Deportes y el club, pidiendo campos de fútbol en los que poder entrenar en la ciudad. No les llega la negativa del consistorio, simplemente les dirigen a realizar el trámite al Registro del Ayuntamiento de Plasencia. Por lo que comienza ese proceso, siempre largo, llamado burocracia. Y aún más extenso es cuando está estropeado dicho registro, algo de lo que se les informó el 11 de agosto. También habían solicitado las instalaciones de La Vinosilla a la Federación Extremeña de Fútbol, pero no se les aceptó porque aún no había acuerdo con la casa consistorial.

Ayer, a las 15.00 horas, cuando solo restaban 5 horas para comenzar el segundo entrenamiento de precampaña de este nuevo club, aún estaban a la espera de poder resolver la situación y entrenar en un campo de fútbol.

Por el momento, y mientras todo esto ocurre, el conjunto sigue con su preparación para la temporada con mucha ilusión en ‘el triángulo de la calistenia’ o en cualquier otro lugar.

«No somos calisténicos, somos un equipo de fútbol con jugadores de fútbol, que merecen el mínimo de respeto de cualquier usuario de una instalación pública. Pero no tenemos problema en seguir esperando», expresa el presidente, buscando una solución.

Para ese primer encuentro amistoso del Norte de Extremadura Academii ante el Cabezuela, existe la posibilidad que los futbolistas del equipo no hayan podido disparar una pelota a una portería homologada en los entrenamientos, o que no hayan podido ensayar una presión a campo completo en un terreno de juego, pero el presidente lo deja claro: «El día 20 tenemos una cita, y no pensamos fallar al compromiso».