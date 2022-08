«Confío en poder luchar por los puestos que dan derecho a soñar»

Quien conoce a Manolo Velarde, presidente del Deportivo Don Benito, sabe bien lo que significa el sentimiento rojiblanco en su máxima expresión. El mandamás del club calabazón ha dedicado buena parte de su vida a su club, el Dépor, ese que siente como suyo. Sin embargo, este año encara su último curso al frente de la presidencia y lo hace con la ilusión de quien recién empieza.

¿Cómo ve al equipo en esta pretemporada? ¿Le gusta?

Veo al equipo trabajando muy bien desde el día uno. Ahora es momento de conjuntarse, de trabajar bien y de hacer un buen grupo para afrontar con garantías la temporada, que seguro que será difícil como todas. En los partidos de pretemporada que hemos jugado se han visto cosas buenas y estoy seguro de que poco a poco el equipo irá a más.

Este año han optado por un proyecto continuista con Roberto Aguirre al frente del banquillo y de la dirección técnica, ¿por qué?

Roberto es una persona muy trabajadora y creemos que desde que llegó a Don Benito ha hecho un buen trabajo. Le dedica mucho esfuerzo al equipo y eso hay que reconocerlo. Confiamos en su criterio para confeccionar la plantilla y creemos que se ha adaptado muy bien no solo al club, sino también a la ciudad.

¿Qué le parecen los fichajes que se han hecho hasta ahora?

Desde mi punto de vista se está haciendo una plantilla muy completa y con jugadores con hambre. Eso es clave para conseguir los objetivos. Hay buenos futbolistas y esperemos que los fichajes que hemos hecho nos salgan bien.

Todavía restan un par de retoques, ¿falta mucho para cerrar la plantilla?

Tenemos el equipo al 90% confeccionado y creemos que lo que falta le dará un plus al equipo. Es cierto que tenemos la necesidad de fichar todavía, pero no es una urgencia tremenda. Roberto Aguirre quiere asegurar y acertar lo máximo posible en los dos puestos que faltan y conseguir gente de nuestra confianza. Eso nos permitiría dar por cerrada la plantilla.

¿Qué opina de que Aguirre prefiera una plantilla corta de 18 futbolistas? ¿Le parece arriesgado?

A nosotros nos parece una buena idea, puesto que este año hemos llegado a un acuerdo de filialidad con el CD Metelinense. Los jugadores del filial estarán también a disposición del entrenador, así que creemos que 18 jugadores es un número correcto para que haya el mayor compromiso e implicación posible. En el filial esperamos tener jugadores que quieran crecer en el fútbol que cuando tengan la oportunidad quieran aprovecharla.

¿Qué le parece el grupo en el que ha quedado encuadrado el Don Benito para esta temporada?

A mi particularmente me encanta, la verdad. Cambiar a los equipos andaluces y canarios nos puede venir bien. En Madrid posiblemente estaremos acompañados por muchos emigrantes que viven por allí y que a buen seguro animarán al Don Benito. Tanto a mí como a mi junta directiva nos parece un buen grupo, así que esa ilusión que tenemos ojalá se pueda reflejar con buenos resultados.

¿Qué objetivo se marca el Don Benito este año en liga?

Debemos ser cautos porque somos conscientes de que es una categoría complicada. Desde mi punto de vista debemos luchar por la tranquilidad de la tabla y por mirar más hacia arriba que hacia abajo, pero luego serán los resultados los que nos pongan en donde debemos estar. Si podemos jugar la fase de ascenso, que es lo que deseamos, pues mejor. Además, creo que seremos capaces de estar luchando por esos puestos que te dan derecho a soñar por jugar la liguilla de ascenso.

¿Cree que la categoría evolucionará respecto al año pasado?

Estamos en la categoría que estamos y creo que es muy competitiva. Hoy por hoy no podríamos estar en otra categoría que no fuera esta, así que tenemos que aceptar los cambios que se hicieron y nos tenemos que aclimatar. Es donde estamos y lo que tenemos que intentar es hacer una buena campaña para conseguir los objetivos y que la gente disfrute.

¿Este será su último año como presidente?

Sí, es el último año de la legislatura y mi intención es no seguir el próximo año. Lo ideal es que entre savia nueva y gente joven. Merece la pena defender y representar al Don Benito, pero a mi el año que viene no me corresponderá. Debo apartarme.

Este año se echará de menos a Gonzalo, ¿se le hará raro no ver a alguien de Don Benito portando el brazalete de primer capitán?

El deseo para los que somos de Don Benito es que siempre haya alguien de la localidad en la plantilla. Gonzalo ha sido y siempre será el eterno capitán, un símbolo del club. Esperemos que pronto llegue otra persona que sea capaz de llevar el brazalete y que sea de Don Benito. Josepe es de aquí, canterano, y viene pisando fuerte. Tenemos mucha fe en él al igual que la tenemos en los juveniles, que están llamando a las puertas del primer equipo.