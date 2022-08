"Mi sueño es llegar a ser psicóloga deportiva de un club importante"

María del Puerto Pérez Garrido, ‘Puerto’, se retiró esta temporada del fútbol para dedicarse de lleno a la psicología. La de El Batán jugó la mayor parte de su carrera en Cáceres, pero también pasó por el Santa Teresa, con el que estuvo en Primera División. A partir de ahora, formaría parte del cuerpo técnico del Cacereño Femenino desempeñando las funciones de analista y psicóloga deportiva, aportando al club también desde fuera del terrenos de juego.

¿Cómo definiría su carrera futbolística?

Creo que he tenido de todo lo que puede disfrutar un futbolista porque he jugado en Primera División, he vestido la camiseta de la selección española, he sido campeona de España con la selección extremeña. Creo que he podido vivir el sentimiento de pertenencia a un club, como el Cacereño Femenino (antes Femenino Cáceres) y lo que es crecer en un equipo y sentirte parte de ello, he llegado a ser capitana y creo que he sido ejemplo para las niñas que están o estuvieron en la base. Creo que un futbolista no puede pedir más.

¿Cómo ha sido su retirada del fútbol?

Ya llevaba dos años en los que mi participación en el equipo no estaba siendo la que había sido en otros años, no contaba con muchos minutos. Y el fútbol femenino ha evolucionado. Los viajes son muy largos. He estado preparándome una oposición y trabajando, y ya se hacía un tanto complicado. El club me propuso no renovar con el primer equipo pero hacer otras funciones en las que yo podía aportar mucho más. Decidimos que me apartase un poco. No me está costando mucho, por el momento lo he asimilado bien y no echo de menos estar dentro del campo. No sé si será porque estoy realizando otras funciones, pero estoy bien en ese sentido.

¿Por qué decidió que era el momento de la retirada?

Porque en el último año el futbol ya no había sido mi prioridad. Había puesto por delante mi trabajo y esa oposición. En el momento en que dejó de ser mi prioridad, la forma en la que me había dedicado al fútbol no era la que más me gustaba. Por eso decidí dar ese paso.

¿Cree que podría haber continuado jugando alguna temporada más?

Sí. Creo que si mi físico y mi compromiso estuviese intacto con el fútbol, obviamente seguiría teniendo nivel para continuar en el fútbol.

Se acaba de anunciar que formará parte del cuerpo técnico, ¿qué siente ante ese reto?

Mucha ilusión. Mi sueño es llegar a ser la psicóloga deportiva de un club importante. Ya he estado haciendo mi carrera en esta profesión durante cinco años, pero ahora tengo la oportunidad de pertenecer, desde cero, a un club en ese ámbito. Aunque también he pasado tres temporadas en el Casar de fútbol sala. Sueño con dedicarme a ello algún día de manera profesional. En la función de analista, es algo en lo que me he ido formando desde el año pasado. Me gusta mucho la parte de análisis de vídeo y por eso me formé en ese ámbito y ahora comenzaré con ello.

¿Participa en los entrenamientos de manera habitual?

Estoy en todos los entrenos y también estuve en el viaje que realizamos a Madrid para jugar un amistoso. Durante la liga no viajaré a los partidos de fuera, pero en los de casa sí que estaré.

¿Cree que es muy importante la salud mental en un club deportivo?

Creo que si hay algo que puede marcar la diferencia ahora mismo en un mundo en el que la preparación física o las tecnologías están muy avanzadas, es la psicología deportiva. Tener a una persona encargada de esto ayudará mucho a las deportistas, aunque no son muchos los clubes que cuentan con ello. Creo que el que apueste por ello, podrá marcar la diferencia en sus jugadores. Obviamente puedes tener a los mejores física o tácticamente pero si a ellos no les funciona bien la cabeza, será muy difícil que te rindan al 100%.

Además de no ser muchos los equipos que cuentan con esta herramienta, los que lo hacen suelen tenerlo un poco escondido...

Se debe a la cantidad de mitos que hay detrás de la palabra psicología, el que va al psicólogo no es solamente porque tiene un trastorno. Los que recurren a un psicólogo deportivo es porque quieren potenciar sus cualidades, más que porque tenga un problema. Creo que la mayoría de las veces, es para potenciar el rendimiento.

Cuando aún estaba en activo, ¿echó en falta la figura de un psicólogo deportivo en algún momento?

Sí. De hecho una de las razones por la que decidí estudiar psicología deportiva es porque pasé una situación a nivel personal o en situaciones que podían vivir compañeras y pensé que se podría trabajar de otra forma que no fuese en el aspecto físico o táctico. Me gustaría haber tenido una visión externa de alguien que pudiera ayudarme en un sentido muy distinto al del futbol.

¿Quiere continuar ligada al mundo del fútbol durante mucho tiempo?

Sí. Eso sí que lo tengo claro. Inicio mi carrera como psicóloga deportiva y como analista. También tengo en mente sacarme los cursos de entrenadora y mi idea es hacerme grande fuera del campo.

¿Qué espera de la campaña del Cacereño Femenino?

La categoría en la que vamos a competir es difícil pero creo que tendremos una ventaja respecto al resto de equipos y es que partimos de una base que está creada desde el año pasado. Las jugadoras tienen nivel y se conocen. Saben lo que Ernesto Sánchez quiere de ellas. Con lo que caracteriza al equipo, que es la lucha y ese espíritu de garrar y perseverancia, creo que se pueden hacer las cosas muy bien y aspirar a estar en lo más alto.

¿Cree que es posible que en algún momento llegue a Primera Iberdrola?

Si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora, el crecimiento del club creo que es inmejorable. El año pasado estuvimos luchando hasta el final y con la forma en la que se apuesta por el fútbol femenino en el Cacereño, no me extrañaría que en un futuro el club estuviese en Primera División.

Su paisano Teto también ha tenido una carrera muy amplia en el fútbol extremeño pero, ¿dónde cree que podría haber llegado?

He tenido la suerte de jugar con él desde pequeña, somos de la misma edad y siempre hemos estado juntos en clase. Creo que podría haber llegado donde hubiera querido. Tiene una forma de vivir el fútbol que, si la hubiese exprimido al máximo, tenía condiciones para jugar en Primera. Aunque ha optado en todo momento por hacer lo que le hiciera disfrutar. Quizá, si hubiera obtenido la ayuda de un psicólogo deportivo, se hubiesen explotado muchísimo más sus cualidades, pero no se arrepiente de nada. A lo mejor nos arrepentimos más los que hemos crecido a su lado.