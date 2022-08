Mientras bebía un Aquarius y picoteaba algo, la entrevista con Jorge Campillo Íñiguez (Cáceres, 1 de junio de 1986) transcurría por los derroteros habituales: la actual temporada en el Circuito Europeo, sus expectativas cercanas (su próxima cita es en Suiza), la vida del profesional del golf... Ya casi al final, una pregunta sin demasiada intención rompió el guión habitual con él, que suele medir mucho sus palabras. Esta vez se reivindicó. «Me moriré y no habrá nadie en Extremadura cerca de lo que yo he hecho», soltó sobre los logros de su carrera.

¿Qué tal le va en 2022? Marcha el 58º en la clasificación del Circuito Europeo y en su último torneo, patrocinado por Gareth Bale en Gales, acabó 40º…

Bale no apareció por allí. Estaba en Los Angeles. El año va bien. Decente. He pasado muchos cortes, pero me ha faltado algún buen puesto. En el torneo de Irlanda jugué bien y acabé séptimo, pero lo que más ha habido son puestos alrededor del 30º. La verdad es que o quedas arriba o no avanzas en la clasificación del circuito.

Viene de sus peores años, probablemente… 86º del ranking. No caía tan bajo desde 2014, cuando fue 99º…

Empecé muy mal. Fallé muchos cortes.

Logró un segundo y un tercer puesto, pese a todo. Este año solo un ‘top 10’, pero parece más regular… Solo se ha quedado fuera del corte cuatro veces de 20 torneos disputados…

Yo prefiero lo de ahora. Son buenos números. Para mi juego es mejor. Sientes que estás consistente y que falta poco para enganchar una buena semana. Me falta rematar en los ‘putts’ y jugar mejor los domingos.

¿Cómo le afectó la pandemia?

El 8 de marzo de 2020, unos días antes de decretarse el confinamiento, gané el torneo de Qatar y estaba jugando bien. Tuve que parar tres meses y cuando volví ya no fue lo mismo, había perdido el momento. Los premios bajaron mucho y algunos torneos no se disputaron ya. Pero bueno, es lo que hay.

¿Piensa a veces en dejar el Circuito Europeo, hacer otro tipo de cosas aunque fuese dentro del golf?

De momento no. Me gusta jugar. Si no me lesiono todavía puedo jugar unos cuantos años más.

En 2021 acudió a última hora a los Juegos Olímpicos… Con distancia, ¿fue un buena experiencia pese a acabar de los últimos?

La experiencia es buena y bonita, pero es cierto que aquello fue muy precipitado. Y jugué fatal. Eso sí: por supuesto que me gustaría repetir en los Juegos de París-2024.

¿A su edad todavía puede mejorar aspectos de su juego o ya es un golfista hecho?

Siempre se puede mejorar. Si te estancas, los que vienen nuevos te comen. Tienes que mejorar o por lo menos mantenerte. Hay un rango de jugadores mayores que lo hacen bien y luego están los que se incorporan con fuerza.

¿Qué es lo más duro de su trabajo? ¿Estar mucho tiempo fuera de casa o manejar la presión de los resultados?

La tensión de los resultados es complicada, sobre todo cuando entrenas duro y luego no te salen las cosas. Se te hace todo un poco bola. ¿Lo de los viajes? No me molesta y eso que a veces he llegado a estar cinco semanas seguidas fuera de casa. Sin embargo, no me hace gracia coger aviones y coleccionar facturas, que es algo que tengo que hacer.

¿Qué hace cuando está lejos de su familia?

No es solo golf. Conoces los sitios, sales a cenar... Lo que pasa es que el 80% de los destinos se repiten. Por ejemplo, sitios como Hong Kong son muy interesantes, pero es que ya he estado un montón de veces.

Parece un mundillo muy individualista, ¿no?

Lo es, aunque tienes un grupo de jugadores con los que siempre haces cosas como entrenar o salir. Sobre todo con los españoles. Quizás con el que me llevo mejor es con Nacho Elvira.

¿Cree que se sigue teniendo un prejuicio elitista sobre el golf?

Cada vez menos. Puede que haya algo. Quien lo diga es que no conoce mucho este mundillo. Hay clubs elitistas. Por norma general una persona que quiera jugar al golf, en España puede.

¿Y el que es bueno llega o necesita mucho apoyo familiar?

Sí. No se necesita mucho dinero. En cuanto la Federación Española detecta que eres muy bueno al principio, te acoge y ya te paga poder ir a los torneos amateurs. Acabas teniendo tu oportunidad.

¿Qué pasa en el golf extremeño? No ha surgido un jugador similar a usted...

Es que no es fácil. Digo una cosa: me moriré y no habrá nadie en Extremadura cerca a lo que yo he hecho.

Suele ser usted bastante precavido, pero esta vez habrá quien piense que esta es una declaración prepotente...

Póngalo. Es mi opinión. Me encantaría equivocarme, pero nadie se acercará a lo que yo he conseguido ya: he ganado torneos en el Circuito Europeo, he jugado varios ‘grandes’, he ido a unos Juegos Olímpicos... Llegué a ser el 59º del mundo. ¿Cuántos extremeños han logrado eso en su deporte? Pero ya digo que ojalá yo esté delante de la televisión dentro de 20 años y vea un extremeño llegando más lejos que yo. Me sorprendería, la verdad.