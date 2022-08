Tanta accesibilidad, tantísima normalidad, lleva a dudar si Álvaro Martín Uriol (Llerena, 18-6-1994) es realmente doble campeón de Europa de 20 kilómetros marcha. Mientras viaja desde Barcelona con destino a Llerena, el atleta del Capex atiende a este diario con calma y grandes dosis de reflexión. Parece que no han pasado 48 horas aún de su triunfante carrerón en las calles de Múnich, sino toda una vida, escuchándole pausado, aunque terriblemente feliz.

¿Cómo se siente?

Pletórico, satisfecho, realizado... El objetivo de la temporada era el Mundial y no nos fuimos satisfactoriamente de allí. Ser séptimo en Eugene no fue un mal resultado, pero esperaba algo más. En el Europeo teníamos la ocasión de sacarnos esa pequeña espina.

¿Cuál fue la clave de su victoria final?

Hicimos algunas modificaciones en la preparación. En el Mundial fallamos en los últimos cambios y eso es algo que hemos cambiado. Ha funcionado bastante bien y eso le añade satisfacción al oro.

Pareció siempre tranquilo en la cabeza de carrera, pese a acumular dos amonestaciones...

Existía la incertidumbre de ser descalificado siendo primero, pero sí es verdad que en un momento dado me vi bastante superior a mis rivales. Quería hacer una marca incluso mejor, pero siendo un Campeonato de Europa lo que prima es la posición. En la última vuelta no podía arriesgarme más, tener que entrar en el ‘pit lane’ unos segundos y perder así el oro.

¿Cuál es la comparación respecto al triunfo de Berlín en 2018?

Cada medalla es un mundo por las circunstancias, el momento... Berlín fue más emocional, muy sentimental, por ser el primer oro. En Múnich no me veía muy capaz de revalidar el título en unas circunstancias distintas. En estos cuatro años he intentado mantener un nivel, con mejores y peores resultados en grandes campeonatos. Me estoy acordando de lo que pasó en el Mundial de Doha [fue 22º, derrotado por el fuerte calor del desierto] y del cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta es una medalla más madura, más profesional.

¿Ahora qué va a hacer?

Estaré descansando en Llerena, adonde no voy desde mayo, y aquella vez solamente fui un día. Pero ya hay que pensar en los objetivos de la próxima temporada. Tenemos un Mundial bastante interesante y además es año preolímpico. Los Juegos de París ya están ahí.

Quedarse al borde del podio olímpico sí que parece una espina para usted...

Es que... Si me dices que no tuve ninguna opción de medalla y termino cuarto, pues bien, pero es que estuve ahí y todo se resolvió en los últimos kilómetros. Por eso duele más. Sin embargo, en frío ya he ido pensando cada vez más que eso es lo máximo que pude hacer. La cuarta era mi posición. Massimo Stano, el italiano que ganó, y los dos japoneses [Koki Ikeda y Toshikazu Yamanishi] fueron ese día mejores que yo.

La suya se enmarca dentro de la gran actuación de España en el Europeo, con una tercera posición final en el medallero. Usted ha sido crítico con la federación nacional...

Ha sido heroico por parte de algunos de mis compañeros y sobre todo de sus entrenadores. No estamos viviendo nuestros mejores momentos económicamente porque hay una política federativa en la que se intenta solo ayudar a aquellos que estamos muy destacados. Otros que están a punto de dar el salto no reciben prácticamente ayuda. Y aún así se están consiguiendo resultados y es lo que yo digo que es heroico. Que se hable de atletismo español se enorgullece, no solo por mí, sino por el resto. Además, hemos conseguido medallas en otras disciplinas más allá del mediofondo y la marcha, como ha sido históricamente. Ojalá podamos seguir así y esta etapa dure más.

Miguel Ángel López ha sido campeón de Europa en 35 kilómetros marcha. ¿Le gusta la nueva distancia para el futuro?

Sí. No tiene nada que ver con los 50 por estar más cerca a los 20. En categoría femenina se ha repetido el mismo podio en 35 y en 20. También Perseus Karlstrom fue medalla en las dos pruebas. Doblar es bastante factible, pero en España no es lo mismo que en países como en Suecia. Tenemos mucha más competencia.