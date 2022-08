Confirmada la no inscripción de La Cruz

La Cruz Villanovense, equipo que militaba en Segunda División Femenina de fútbol sala, finalmente no se ha inscrito en la competición y no participará esta temporada. Se pone fin, de esta manera, al equipo femenino de fútbol sala más exitoso de Extremadura tras siete años en la categoría de plata y que ha jugado por el ascenso a Primera en dos ocasiones.

En 2021 se realizó una fusión que prometía dar muchas alegrías al deporte regional, el conjunto de Villanueva se aliaba con el Colegio San José, de Cáceres, para que la sede del club cambiase. Se trataba de una unión muy positiva porque se trataba de crear un proyecto ambicioso. La intención no era un simple cambio de sede y nombre en el club. Se quería crear un proyecto de cantera que garantizase el futuro del fútbol sala extremeño. Pero se encontraron con la negativa de la Federación.

En un comunicado que emitieron las jugadoras en el que se quejaban de las condiciones en las que han competido durante varias temporadas, y ante las que no alzaron la voz en ningún momento. Hacían lo que les gustaba.

Tras varias conversaciones entre la plantilla y la directiva de ambos clubs, las jugadoras decidieron dejar de formar parte del conjunto verde y comenzar desde cero en el equipo cacereño, en la Liga Provincial de Cáceres, que solo está un escalón por debajo y tratar de recuperar el puesto en la categoría de plata.

Con la no aparición del club, se confirma que no habrá representantes de la región en Segunda División, ya que el Almendral no logró superar la ronda final por el ascenso, cayendo ante el Albacete con un resultado muy abultado en la eliminatoria (16-1).