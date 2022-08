Josué Medina y Diego Llamazares, ambición y juventud al servicio del Don Benito

Diego Llamazares, de apenas 20 años, y Josué Medina, de 24, son dos de las grandes apuestas de Roberto Aguirre para esta temporada en el Deportivo Don Benito. Ambos son jugadores con hambre que han decidido salir lejos de casa para seguir dando pasos en el mundo del fútbol. En el caso de Llamazares, procedente del Arandina, llega por petición expresa del segundo entrenador del club rojiblanco, Benavides, quien le conoce de su etapa en el Oviedo Vetusta, filial del Real Oviedo. El caso de Josué Medina no es muy distinto. El extremo canario tiene encandilado a Roberto Aguirre, quien ha depositado toda su confianza en el ex del Mensajero o Unionistas para ser un jugador importante esta temporada en el Don Benito.

De hecho, en su rueda de presentación celebrada este miércoles en el Vicente Sanz, Aguirre definió a Medina como un jugador que «maneja bien la banda derecha» y destacó de él su capacidad para jugar también en la zurda e incluso por delante. Asimismo, puso en valor su trayectoria y el hecho de haberse formado en las categorías inferiores del Tenerife, aunque lamentó que una lesión frenó su proceso para llegar al fútbol profesional, a juicio del técnico ovetense. No obstante, dijo, «esperamos ver aquí su mejor nivel porque eso sería bueno para nuestros objetivos y para los suyos propios. Viene aquí a triunfar», espetó. En ese sentido, el propio futbolista reconoció sentirse «muy cómodo» con sus compañeros desde su llegada a Don Benito y reconoció haber preguntado a otros compañeros por el club y la ciudad antes de firmar por el Don Benito. «Todos me hablaron muy bien», añadió. Sobre el apartado futbolístico, el ex del Mensajero se define como un jugador «rápido, con desborde y buena llegada al área» y no esconde que siempre le gusta creer que se puede aspirar a lo «máximo posible».

En la portería

El joven portero Diego Llamazares también fue presentado en rueda de prensa. Un jugador sobre el que Aguirre decidió apostar por él porque la portería es una posición «particular», en parte también influenciado por la fisura que sufrió días atrás Sebas Gil y que le tendrá de baja durante algunas semanas. Por ahora la idea del club es que haga dinámica de primer equipo y juegue los fines de semana con el filial, el CD Metelinense de Segunda Extremeña, cuando no entre en convocatoria del primer equipo. Al respecto, el propio jugador se mostró ambicioso y reconoció que su intención es luchar por una oportunidad.