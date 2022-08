"Sería muy bonito volver a luchar por estar de nuevo en un 'playoff''"

Hasta los 16 años no abandonó su Venezuela natal para trasladarse a España e iniciar una carrera de futbolista por diferentes clubs catalanes. Sergio Enrique Bermúdez Ferreres, ‘Bermu’, (Caracas, 13 de junio de 1997) es un tipo con personalidad orgulloso de haber cambiado el rumbo a su vida para crecer futbolísticamente en Extremadura. El centrocampista cumplirá su tercera temporada en el Cacereño y lo hará ya con galones de capitán. Se ha ganado la credibilidad con su trabajo y ahora le llega, dice, una responsabilidad grande:la de ejercer como uno de los líderes de un equipo que, promete, «va a divertir 100 por 100».

Llegó hace dos años y cumple su tercera temporada en Cáceres. ¿Se lo esperaba cuando vino procedente del Horta catalán?

La verdad es que no. Cuando vine, era el primer año que salía de casa. Yo y mis padres nacimos en Venezuela, pero vivíamos allí en Cataluña. Pensaba que iba a ser más difícil, sobre todo el primer año, pero por suerte tuve a unos compañeros que me enseñaron muchísimas cosas y fue todo muy fácil con ellos. Cáceres me acogió muy bien y realmente me siento como en casa. Pongo hincapié en lo del primer año porque ya no estaba con papá y mamá y me encontré superbien, sobre todo con mis compañeros con los que vivía, hace dos años con Marvin y Fassani y en el segundo con Platero.

Este año parece que será uno de los líderes del equipo. ¿Acepta el papel?

Al final soy el que más tiempo llevo en el equipo y me han dado la responsabilidad de ser capitán este año. Tengo que asumir responsabilidades, pero también hay otros compañeros que pueden asumirlas. Tenemos un grupo fantástico este año, somos un equipo superrocoso y muy unido, y eso se va a reflejar en el campo. Por eso estoy muy contento.

Compare este equipo al del año pasado. ¿Cuál le parece mejor y en qué se diferencian?

El año pasado teníamos dos jugadorazos posición por posición, pero en este creo que somos un conjunto, un equipo rocoso, difícil de batir. Va a costar ganarnos porque vamos a ser duros defensivamente. Eso es lo que veo.

¿Eso quiere decir que este año hay más equipo como tal y menos individualidades?

No. El año pasado también éramos un buen grupo. Lo que pasa es que es difícil comparar porque la temporada, posición por posición, teníamos a dos tíos que, jugara quien jugara, lo iba a hacer bien. No digo que este año no vaya a ser así, pero tengo que ver al equipo en la liga. Pero las sensaciones que tengo es que somos una roca, todos somos una roca, todos vamos a una.

¿Qué pasó realmente en la última parte de la temporada para que todo se desmoronara?

Creo que fue la dinámica. Durante todo el año estuvimos muy muy bien, no perdimos jamás dos partidos seguidos y no sé... la dinámica hizo que llegáramos al ‘playoff’ y tener ese resultado. Ese partido ante el Teruel pasa una de mil veces porque no eran superiores a nosotros. Si hubiésemos estado a nuestro nivel, como durante todo el año, hubiera sido diferente. Capa, este año compañero y que vino del Ceuta, que se metieron en playoff la última jornada y luego subieron, venían con dinámica buena. Nosotros en la mala y al final ellos subieron y nosotros no.

¿Dudó en renovar? Se habló que le quería también el Mérida...

Como todos los veranos, siempre hay cosas, te llaman y tal, pero creo que valorando todo:el míster se quedó, jugadores... me siento aquí bien, me siento valorado. Además, que también se hayan quedado Alberto (preparador físico)y Alex (segundo entrenador) ha sido importante para que yo renovara. ¿Que no fue titular siempre? Ya he dicho que el equipo del año pasado, como he dicho, cualquiera que jugara lo iba a hacer bien. El entrenador rotaba mucho, casi cada alineación era diferente, y hubo partidos en los que no fui titular, pero sabía que en cualquier momento iba a serlo. Todos éramos muy buenos. Entendía a Cobos y era difícil hacer esa alineación. A nadie le gusta estar en el banquillo. Aparte, me gusta mucho Cáceres. Venir aquí, saliendo de la burbuja de casa, ha sido una muy buena decisión.

¿Cuál es su posición mejor de verdad, habiendo jugado en varias, incluso de media punta?

De media punta no me siento cómodo. Yo cuando estoy mejor es cuando estamos dos en medio, uno de ellos yo, y un media punta. Al míster también le gustaba jugar con tres por dentro de interior. No es mi posición natural, pero lo puedo hacer. Como me siento mejor es de pivote, por dentro. Lo que pasa es que el entrenador quiere que tenga llegada.

¿Cuál es su pronóstico para este año? ¿A qué se puede aspirar?

Este año todos los equipos queremos estar arriba, esto es obvio, pero la liga es muy igualada. Hay muchos buenos equipos y al final ya veremos. En casa hay que hacernos muy fuertes y de visitantes hay que intentar puntuar en todos los partidos, pero ya veremos. Antes de empezar, todos queremos estar arriba, repito. Sería muy bonito volver a luchar por estar de nuevo en un ‘playoff’, estar arriba, pero hay que ser realista. Hay clubs que tienen mucho más presupuesto que nosotros. Al final, si sumamos los puntos para la salvación lo antes posible, podemos aspirar a otros objetivos más altos, creo yo.

¿Qué le diría a quien duda si renovarse el carnet? ¿Hay equipo para divertirse?

El aficionado al Cacereño se va a divertir, seguro, al 100 por 100. Ya he dicho que siendo capital de provincia somos pocos socios y necesitamos ver el campo lleno cada domingo. Esto es una motivación extra para todos. Necesitamos ese estímulo, sea el partido contra el último o contra el primer. Si vemos gente hay felicidad en el campo, estamos más motivados.

Personalmente, ¿a dónde quiere llegar como futbolista? Es aún bastante joven…

Personalmente no tengo techo. Por supuestro, quiero llegar lo más arriba posible. Si es a Primera, a Primera;si es a Segunda, a Segunda... es muy difícil llegar a lo más alto porque hay muchos jugadores muy buenos.

¿Y con la selección nacional de Venezuela?

Jugué con la selección cuando tenía 15 años. Ahora es complicado porque la mayoría juegan en Primera de Europa o en la propia Venezuela, Brasil o México.