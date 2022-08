Un tiktoker por Don Álvaro

John de la Cruz es un futbolista que la pasada campaña comenzó a crear contenido sobre fútbol en la red social Tiktok. En menos de un año ha superado los 130.000 seguidores. A comienzos de la pretemporada, pasó unas semanas en el Don Álvaro, el club del pueblo más pequeño del grupo extremeño con menos de 800 habitantes, y que cumplirá su segunda campaña en Tercera División. Tras varias sesiones de entrenamiento y tres partidos disputados, el joven extremo derecho no estará en los planes de Carlos Pizarro.

En la 2021/22, era un juvenil de tercer año que había fichado por el Talavera, que militaba en División de Honor. Comenzó a subir vídeos dedicados a mostrar los entrenamientos que realizaba y la rutina diaria de un día de partido, algo de lo que rápidamente se hicieron eco los usuarios de esta plataforma y los comentarios se llenaban de personas que le recomendaban que «aprovechase esas oportunidades, porque no a todos le llegan».

En el mercado invernal, abandonó el conjunto talaverano y puso rumbo al Club Internacional de la Amistad de Palencia, que jugaba en Liga Nacional y que tenía cerca el ascenso. Finalmente lo lograron, con la ayuda de John, gracias a la segunda posición que obtuvieron. Aunque solamente ascendiese el primer clasificado, pero el único equipo que les superaba era el segundo equipo juvenil del Valladolid, que ya tiene un plantel en la categoría. Durante la segunda parte de la temporada, no olvidó su faceta de persona pública y siguió publicando vídeos que le hacían seguir creciendo.

Aunque él reconoce que no considera a las redes como un trabajo, simplemente lo ve como un hobby, y que trata de ser un ejemplo para niños más pequeños, enseñándoles cómo es el fútbol que no llega a ser profesional. «Cuando viajo para jugar con mis equipos la gente me reconoce y es algo que hace mucha ilusión», comenta. También le llegan muchos mensajes de apoyo a través de sus perfiles.

«Futbolísticamente hablando, confío mucho en mí mismo y voy a luchar por lo que me gusta. Trataré de cumplir mis sueños», dice. Y en el mundo de las redes sociales, sabe que Pedro Benito, actual jugador del San Sebastián de los Reyes, de Primera Federación, es el número 1 en cuanto a contenido de fútbol en redes sociales. Llegó a debutar en Primera División con el Cádiz el año pasado.

Etapa en el Don Álvaro

Este verano, comenzó la pretemporada a prueba con el Don Álvaro. «Llegué al club a través de mi representante, contactaron con él y decidimos probar», cuenta a El Periódico el joven futbolista. Varias semanas ha pasado en la dinámica del primer equipo alvarense. «Había un gran ambiente en el vestuario, además de una buena dinámica de entrenamientos y una plantilla bastante sólida y competitiva», destaca.

Se incorporó a los entrenamientos más tarde que el resto de compañeros y la plantilla ya estaba prácticamente cerrada. «Estaban muy contentos conmigo y tenían grandes expectativas sobre mí pero el fútbol da muchas vueltas», comenta.

Durante su estancia en Extremadura se alojó en Mérida, que se encuentra a escasos 16 kilómetros del pueblo. «La ciudad estaba genial», cuenta ilusionado.

En tres encuentros participó con el club blanquiazul. Jugó los cuartos de final de la Copa RFEF contra el Villafranca. En el partido de ida, en casa, debutó como titular con victoria por 1-0. Pero en la vuelta vio el arranque del encuentro desde el banquillo y el conjunto villafranqués le endosaba un 3-0 que les apeaba de la posibilidad de jugar las semifinales. También disputó un amistoso como titular ante el juvenil del Diocesano, que finalizó con la victoria de su equipo por 4-2. «El encuentro ante el Villafranca fue como un debut en Tercera porque el rival era de la misma categoría. No jugué en mi posición natural y me costó acostumbrarme al principio con el balón debido a las dimensiones del campo, pero competí bien y creo que las sensaciones iban a mejorar», explica.

De cara a la próxima campaña, John lo tiene muy claro: «Quiero seguir sumando minutos de calidad que me hagan crecer como futbolista».