Mérida: Barrero no toca demasiado lo que le funcionó a la perfección

Otra cosa será ver dónde pone la línea de presión el técnico. El curso pasado, fue capaz de dotar al equipo de la suficiente versatilidad como para mostrarse muy distinto incluso dentro el mismo choque. Pasando de momentos con una presión alta y asfixiante sobre el rival, para después defender en un bloque medio o bajo, sin necesidad de tener el dominio de la pelota.

En alguna ocasión, Juan Barrero declaró que sabía que a la afición le gusta que su equipo ataque rápido cuando tiene la pelota más que largas posesiones infructuosas.

Con respecto a la defensa, en alguna ocasión de la pretemporada ha probado con tres centrales para solventar el problema de las lesiones en los laterales, sin embargo, parece más un recurso puntual que una solución definitiva, siendo Erik Ruiz y Bonaque los que parece que parten con ventaja para la titularidad. Teniendo en cuenta que Álvaro Ramón es el único lateral izquierdo disponible, aunque no sea su posición natural, y que Felipe Alfonso ya fue titular en el último partido de pretemporada, en la defensa se prevén pocos cambios. En caso de que Alfonso tuviera problemas, Fran Viñuela sería su sustituto.

En el centro del campo, mantiene a tres hombres por dentro, aunque a veces dibujando un doble pivote y un segunda punta, y en otras ocasiones con un hombre delante de los centrales y dos interiores. Para estas tres posiciones, Barrero cuenta con seis futbolistas por lo que las alternativas son muchas.

En los costados, ya apostaba el año pasado por un futbolista a pierna buena y otro a pierna cambiada, por lo que el propio Viñuela podría arrancar desde la derecha y Larrubia desde la izquierda. Este último ha dejado muy buenas sensaciones en sus actuaciones.

En punta aparece la mejor noticia del verano, Lolo Plá mantiene el olfato goleador que ya le hizo ser clave en el ascenso a tenor de sus cifras.

Akito, fichado pero con problemas en el visado

El director general del Mérida, Nacho Ramos, ha explicado en el canal de twitchsolomeridaad que “Akito firmó a final de temporada”, sin embargo, cuando empezaron a preparar toda la documentación “nos encontramos con dos problemas: primero, su visado estaba caducado, y segundo, tenía un año más de contrato”. Con respecto al segundo tema, el directivo entiende que “no ha habido mala fe por parte de nadie, porque el mayor perjudicado era él”. Añadía que la negociación con el Terrasa “fue larga porque no se querían desprender de él, hemos intentado llegar a un buen acuerdo”.Al final, “todo lo ha solucionado el jugador, porque tenía unas ganas tremendas de venir. Se ha rebajado el salario y ha pagado de su bolsillo parte del traspaso”. Así que, una vez abonado, que desde Terrasa informaban que era de 25.000 euros, el jugador “ya pertenece el club”.

La que no está resuelta es la parte burocrática. El problema aparece por la inspección de la Seguridad Social que tuvo el club el pasado mes de noviembre. Aquello derivó en una regularización de unos pagos que tenía que hacer la entidad, la cual ha ido abonando conforme le llegaban las cartas de pago, pero como éstas no han llegado todas juntas si no a lo largo de varias semanas, hasta que desde la propia Seguridad Social no se actualice la situación, el Mérida aparece como deudor y no puede llevar a cabo la gestión del visado del futbolista. Ramos confía en que “todavía quedan siete días”, pero si para el cierre de mercado no estuviera resuelto “se puede dejar la ficha en espera hasta que se tramite el visado más allá del día 31. Es una decisión deportiva, confío en que se resuelve antes, pero pase lo que pase está todo planteado”, llegando a concluir que “queremos que juegue en Mérida porque es un jugadorazo y por la implicación que ha tenido para venir”. A nivel personal“sabemos que está entrenando, el cuerpo técnico está siguiendo su día a día. Él no tiene culpa de nada, ha puesto todo lo que podía por jugar en el Mérida”. De todas formas, de cara al arranque liguero“estamos tranquilos, pase lo que pase, porque estamos contentos con la plantilla y en la parcela deportiva tenemos claras todas las alternativas”.

Por otro lado, esta semana ha surgido la polémica por el posible uso que podría hacer el Racing Mérida del Estadio Romano José Fouto en ocho partidos oficiales esta temporada, según comentaban desde la nueva entidad emeritense en la presentación de Royston Drenthe. Dichas declaraciones tuvieron la respuesta del propio alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, indicando que la cesión era exclusiva con el Mérida AD y que no podía existir un acuerdo con terceros. En este sentido, el director general lo primero que quiso dejar claro es que “somos dos clubes completamente diferentes que no tenemos ninguna vinculación común”, para después explicar el acuerdo al que llegaron la temporada pasada:“como tenían la plaza en Segunda Extremeña pero no podían salir por plazos llegamos a un acuerdo para que jugaran futbolistas del filial y de la cantera a los que teníamos que darle salida. Nosotros debíamos ayudarle para facilitarle las instalaciones tanto de entrenamientos como de juego”. Dicho acuerdo también está en vigor en esta temporada, con respecto a las instalaciones de entrenamientos no hay problemas, pero sí para la utilización del estadio: “no nos hacía especial ilusión cumplirlo este año, pero como teníamos un acuerdo de penalización importante, hablamos con el Ayuntamiento para que pudieran entrenar en Nueva Ciudad y luego ver cómo podíamos hacer lo del estadio. Pero el Ayuntamiento nos dijo que no.”Así pues, ante esta tesitura, ambos clubes tendrán que llegar a un acuerdo sobre la cláusula de penalización.

Otro tema que puede afectar al equipo en un par de semanas es la incomparecencia del Dux Internacional de Madrid. Ramos reconoce que no tienes más información de la ya publicada, afirma que “es una pena si no sale porque pierdes un partido y la competición perdería un poco de fuerza”, pero añade que lo que quieren es “saberlo cuanto antes”.