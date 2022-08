Bernardo Silva fue uno de los jugadores más escrutados por el Camp Nou. Juega en el City y lo quiere el Barça. Deseado por los dos entrenadores, el futbolista portugués no ha abierto la boca y a falta de siete días para el cierre del mercado podría ser el último refuerzo azulgrana. O no. Porque el club celeste no tiene ninguna intención de desprenderse de él.

Tanto Ferran Soriano, el director general, como Txiki Begiristain, el director deportivo, aseguraron que no habían recibido ninguna oferta del Barça y que tampoco se planteaban el traspaso de Bernardo Silva cuando ya ha empezado la temporada oficial. El mercado acaba el 1 de septiembre y una posible venta del futbolista urgiría al City a fichar un recambio de semejante categoría. Xavi: "Depende del City" Y a los dos entrenadores, Xavi Hernández y Pep Guardiola, en la rueda de prensa conjunta tras el partido contra la ELA, se les planteó la cuestión sobre Bernardo Silva. Empezó Xavi, reiterando los elogios hacia Bernardo Silva, a quien considera que sería el hombre que completase la plantilla. No solo porque sería el último fichaje, sino por ser un tipo de futbolista que no tiene. 🚨 ATENCIÓ amb les paraules de Pep Guardiola



👀 "A Bernardo Silva li agrada molt Barcelona, és veritat"#BarçaManCity 💚 #EquipELA



📲 https://t.co/fBe2oKI36h pic.twitter.com/eiFk3lKvcJ — Esport3 (@esport3) 24 de agosto de 2022 "Porque lo entiende todo: cuándo aparecer en el juego, no pierde balones, tiene una capacidad de decisión extraordinaria, marca diferencias...", recitaba Xavi antes de pasar la pelota a Guardiola: "Pero depende del City". Orden de prioridades El valor que concede el Barça a Silva sin embargo, no se corresponde con el nivel de prioridades que ha establecido para reforzarse, ya que intentó cerrar antes acuerdos con Raphinha, Lewandowski y Koundé que abordar la negociación por el futbolista. El Barça, además, no tiene margen salarial para adquirir a Silva, ya que ni siquiera ha podido inscribir a Koundé. No tendrá ese margen si no se desprende de Umtiti, Braithwaite, Memphis y Aubameyang. Guardiola arqueó las cejas. Si depende del City, Bernardo Silva no se irá. "Es jugador nuestro y lo queremos con nosotros", proclamó el técnico de Santpedor, que vino a exponer los mismos motivos que Xavi para insistir en que no desea perderle. "Es un futbolista superlativo, primero como persona, y luego como futbolista". Guardiola repitió que no quiere a ningún futbolista descontento a sus órdenes y recordó que no han recibido una oferta azulgrana. "Dicho esto, a Bernardo le gusta mucho Barcelona, también es verdad", concluyó, dejando una puerta abierta.