A Roberto Aguirre le gusta lo que ve

La palabra entusiasta es quizás la que mejor y más fidedignamente define a Roberto Aguirre. El entrenador del Deportivo Don Benito, con más de medio millar de partidos a sus espaldas en Segunda B, sigue disfrutando como un crío cuando llega la hora de entrenar. Este año, el asturiano está siendo el encargado de diseñar la plantilla del Dépor para una temporada que se presenta difícil e ilusionante a partes iguales en la localidad dombenitense.

Y a falta de tan solo un encuentro amistosos el ovetense ya tiene claro que el domingo 4 de septiembre su equipo dará batalla en casa al Unión Adarve. «De lo que estamos haciendo en pretemporada me está gustando casi todo», dice a modo de balance sobre los partidos disputados. El técnico prefiere dejar los resultados de lado (dos victorias, tres derrotas y un empate) y se queda con las sensaciones. «Estoy contento con lo que estoy viendo y con la mezcla que estamos consiguiendo», resume. Tanto es así que incluso no esconde que no le importaría que la liga empezara este mismo fin de semana porque ve bien a los suyos, pero por encima de todo lo que tiene es confianza en su plantilla. «Hay un bloque de jugadores con mucha hambre y lo transmiten en cada entrenamiento. Absorben lo que pedimos y todos quieren hacer una buena temporada», dice Aguirre, quien confía en que esa hambre de los suyos repercuta positivamente en el rendimiento colectivo.

Mientras, en lo que a la confección de la plantilla se refiere, Aguirre ya confirmó el pasado miércoles que tenía previsto incorporar a dos jugadores más, uno de ellos un perfil natural de banda izquierda.

Dicho y hecho

Y ayer el Don Benito confirmó Álvaro García, un atacante zurdo de 22 años que procede de la UD Sanse. El madrileño se formó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano y luego pasó por el Alcobendas Sport en Tercera División y las últimas dos campañas militó en las filas del CD Paracuellos Antamira, disputando 54 partidos y anotando una decena de goles.

El otro perfil de jugador que espera incorporar Roberto Aguirre es el de un jugador para el centro del campo. Aún así a día de hoy el primer equipo tendría 18 jugadores, además de cuatro canteranos que alternarán la primera plantilla con el filial, el CDMetelinense, que jugará en la Segunda Extremeña, donde contarán con más minutos.