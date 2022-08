"En los últimos años nuestro plan ha sido tratar bien el balón"

Empieza su octava temporada en el Diocesano, dos de juveniles y sexta en el senior, Miguel Cordero Barquero, ‘Miguel’ (Alburquerque, 1 de octubre de 1997). El portero, uno de los capitanes del cuadro colegial, muestra su especial ilusión en esta entrevista, en la que habla del debut de los cacereños en la Segunda Federación, de sus sensaciones y de sus buenas perspectivas.

¿Se esperaba que el Diocesano pudiera estar donde está ahora?

Hace unos años era impensable. La gente que llevábamos mucho tiempo en el club sabemos el esfuerzo que hay que hacer para conseguir esto. Sí que es verdad que en los últimos años hemos hecho muy buenas temporadas. Sin ir más lejos, hace dos nos metimos en la final de los ‘playoff’ en Coria, que la perdimos. En la pasada hicimos un equipo prácticamente nuevo y lo conseguimos. Los que sabemos de la humildad del club es un orgullo muy grande haber sido protagonistas.

¿Qué puede hacer su equipo este año? ¿Cuál será el objetivo?

El objetivo, como nos dicen siempre, es salvar la categoría. Y más este año, en una categoría donde hay clubs muy profesionales. Vamos a intentar mantenernos, por supuesto.

Compare el equipo en relación al del pasado año.

Yo creo que es muy parecido. A Fito (el entrenador, Adolfo Senso) le gusta siempre formar un equipo joven, que en eso no se equivoca para nada porque siempre hacemos un grupo de amigos. No hay broncas, no hay riñas, al final siempre nos compenetramos muy bien y logramos hacer un buen juego. Y eso, en gran parte, es por el tema de que somos chavales muy jóvenes, con mucha hambre de fútbol. El cuerpo técnico que tenemos lo sabe llevar muy bien. Además, como dijo Armenta el otro día en una entrevista en Canal Extremadura, llega uno nuevo y al primer entrenamiento parece que te conoces de toda la vida. Se forma un grupo rápidamente y somos amigos.

¿Qué es lo más fuerte de la plantilla?

Hay gente muy buena por todo el campo. No sabría destacar una posición en concreto.

¿Lo peor, la inexperiencia?

Sí, puede ser un factor a tener en cuenta, pero también es verdad que, aunque somos chavales, hay jugadores que vienen de la Segunda RFEF del pasado año, e incluso de Primera RFEF. La temporada nos irá marcando qué ocurre y lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos lo mejor y antes posible a la categoría.

¿Personalmente, cuál es su meta?

A todos nos gusta jugar.

Y usted siempre ha sido titular…

En los últimos años sí. Hará cuatro o cinco años se iban turnando los porteros, pero últimamente no. Habrá que trabajar para ser titular. El compañero que tengo también viene pisando fuerte. Tendrá que jugar el que mejor esté. Espero ser yo, claro.

Como futbolista extremeño, ¿cree que se os valora realmente?

Sí. Al final hay una idea mala, por así decirlo, pero en Extremadura hay muchos jugadores buenos. Hay gente que piensa que para hacer un buen equipo tienen que venir jugadores de fuera, pero aquí los hay muy buenos. En el Diocesano este año hemos rescatado a gente que se había ido a otros clubs y que también tienen muchísima calidad.

¿Qué le diría al aficionado para que sea simpatizante del Diocesano?

Pues que va a ser una temporada muy ilusionante, con gente joven, con muchas ganas de jugar al fútbol. Además, se está viendo en los últimos años que el plan que tenemos es tratar bien al balón. Tenemos mucha gente buena para hacerlo. La afición se tiene que notar que nos ayude.

¿Personalmente, a qué aspira en el mundo del fútbol?

En el fútbol seguiré mientras pueda y quiero llegar a lo más alto posible, con buenas sensaciones. Hay que aspirar a lo máximo. Sí que es verdad que yo tengo otra cosa pendiente, que son unas oposiciones (a policía). Sigo en la academia. El fútbol es muy difícil, pero mientras pueda compaginar las dos cosas… Además, hice la carrera de Ciencias del Deporte, aunque de momento no me he inclinado por ahí.