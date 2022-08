Arranca la competición en la Primera Federación y con ello llegan las comparecencias previas de los diferentes protagonistas. En esta ocasión con la novedad en el Mérida de que, además del técnico, también lo haga un futbolista, y le ha tocado el turno a Álex Meléndez, por aquello de ser frente a su equipo de procedencia, el Linares, contra el que se disputa la primera jornada.

El propio futbolista reconocía ser un partido «muy especial porque es bonito volver a un campo donde fui feliz». A la que era su casa, Linarejos, la define como «un campo muy difícil, ellos se hacen muy fuertes y la gente aprieta. Conozco bien al entrenador y quiere que las ideas sean bastante claras», así que espera a un Linares «correoso que aprieta para robar al mínimo error».

Tras la pretemporada realizada, de la que reconoce el futbolista que «se nos ha hecho largas las dos últimas semanas», entiende que el equipo llega «muy preparado. Espero ver un Mérida competitivo, con los conceptos claros y que seamos nosotros mismos». Sobre su llegada en concreto al equipo de la capital extremeña,reconoce Meléndez encontrarse «muy contento, tenemos un grupo sano y el bloque del año pasado lo ha puesto muy fácil».

Por su parte, el entrenador, Juanma Barrero, quiso dejar claro desde el principio que «el objetivo principal e inicial es la salvación, porque no tenemos dónde medirnos, la propia competición va poniendo a cada uno en su sitio». Espera que su equipo sea «el que terminó viéndose el año pasado, ordenado, rocoso, que trabaje bien las transiciones y el balón parado, lo principal es conseguir solidez y poco a poco ir jugando mejor”.

En el capítulo de bajas, eran conocidas la de LluisLlácer, con una sobrecarga en el aductor, y la de Benjamín Garay, con una microrrotura en el soleo, aunque «hoy han completado un entrenamiento entero, pero no pueden estar de la partida», explicaba a los periodistas el entrenador, quien también sumaba a la lista a DavidLarrubia, al no haberse recuperado del golpe que sufrió el sábado pasado. Todo ello le ha provocado «una pequeña rotura en el abdominal oblicuo. En principio no es muy grave y seguramente la semana que viene estará», pero se quejaba de que «es una baja inesperada y me fastidia por eso, porque ha sido en el último partido de pretemporada», según dijo Barrero en sus manifestaciones en su primera comparecencia pública prepartido de la temporada.

Y todo ello, en el contexto de la esperanza que alberga la afición y el propio club de completar una buena campaña en el debut en la tercera categoría nacional.