La Primera y Segunda Federación se tambalean ante las dudas

La mega restructuración de las competiciones de la Federación Española de Fútbol anunciada de manera exprés con la irrupción de la pandemia se tambalea en su segundo año de vida. Ni a las televisiones les convence el formato ni la profesionalización de tantas categorías parece posible. O al menos viable, a tenor de los acontecimientos. La Primera Federación, que comienza este sábado con nueve partidos, lo hace con un primer partido aplazado en el Grupo I, el Deportivo-Dux Internacional. El conjunto madrileño, que anunció que no saldría a competir ante la imposibilidad de hacer frente económicamente a la categoría, ve como la Federación ha iniciado un proceso de ‘desinscripción’ del equipo en la categoría. Lo nunca visto para intentar rescatar la plaza a última hora y que el grupo no quede con 19 equipos, es decir, cojo de nuevo por segundo año tras quedarlo así el Extremadura UD la pasada temporada.

Uno se pregunta por qué el Dux Internacional no sale a competir. Tiene sus razones. Las exigencias de la Federación Española en la normativa le obligaba a cambiar de campo, ya que debía ser césped natural y no el anterior de Villajoyosa que era de hierba artificial. Además, hay que tener 20 jugadores profesionales a razón de casi 400.000 euros en fichas, que sobrepasa el medio millón de euros con Seguridad Social. Desplazamientos, cuerpo técnico, gastos varios... una montaña de gastos que para el Dux son ya inaccesible. Eso sobre el papel. En la práctica, el Dux ha intentado vender su plaza y la Federación se ha negado a que pueda cambiar de sede. Y eso no ha gustado a los dirigentes del Dux, que tenían la intención de incurrir en la doble incomparecencia y descenso de categoría. Sin embargo, la Federación se ha dado cuenta de la jugada y ha iniciado el insólito proceso de la ‘desinscripción’, por lo que a día de hoy no sabemos si habrá un grupo de 19 equipos para Mérida y Badajoz, o si la RFEF decide invitar al Talavera para ocupar esa plaza.

Caso Extremadura

El lío también viene en Segunda Federación, donde el Comité de Apelación ha desestimado (como se preveía) el recurso del CD Extremadura que impugnó que el derecho de comprar la plaza en la categoría fuera para el CD Estepona y no para el club de Almendralejo.

En la resolución, la Federación Española alega que el CD Extremadura era un club de nueva creación, y pese a que el club puede demostrar su fusión con el Atlético Torremejía antes del 30 de junio, la Federación señala que no haber competido con anterioridad ni haberse inscrito en ninguna competición hace que no estuviera afiliado a la Federación y, por entonces, no puede tener derecho a la compra de una plaza. Artículos hay para dar y regalar y para montar argumentaciones.

A todos estos líos, se suma el de las televisiones. La RFEF sacó a licitación los derechos de Primera por valor de 15 millones y apenas los ha vendido por 4,5 millones a la plataforma InStat. Cada equipo recibirá apenas unos 100.000 euros, una cantidad ridícula para hacer frente al casi millón de euros que necesita cada uno para competir.